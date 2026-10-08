Meno tasse, pensioni più alte, la manovra è un libro dei sogni

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Taglio dell’Irpef per il ceto medio, conferma dello stop al bollo auto, un intervento per favorire il pensionamento anticipato e il potenziamento della cedolare secca. Per realizzare gli annunci dei partiti della maggioranza, servirebbe una manovra da circa 45 miliardi di euro. E questo al netto dei 14 miliardi di euro all’anno per energia e armi che godono della flessibilità prevista dall’Ue (proprio nelle prossime ore è atteso il via libera della Commissione europea alla richiesta formale del