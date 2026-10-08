caro carburanti, Meloni: «valutiamo le accise mobili»

Meno tasse, pensioni più alte, la manovra è un libro dei sogni

Stefano Iannaccone
08 ottobre 2026 • 06:00
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Meloni: «L’Ue dia più flessibilità». Giorgetti all’Ecofin per ribadire le richieste già avanzate. Il conto degli annunci è già di almeno 45 miliardi: andranno sacrificate le misure bandiera irrealizzabili

Taglio dell’Irpef per il ceto medio, conferma dello stop al bollo auto, un intervento per favorire il pensionamento anticipato e il potenziamento della cedolare secca. Per realizzare gli annunci dei partiti della maggioranza, servirebbe una manovra da circa 45 miliardi di euro. E questo al netto dei 14 miliardi di euro all’anno per energia e armi che godono della flessibilità prevista dall’Ue (proprio nelle prossime ore è atteso il via libera della Commissione europea alla richiesta formale del

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.