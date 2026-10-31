Tagli alla scuola e alle pensioni: la manovra è un imbroglio

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ROMA – Tagli alla scuola, più sanità privata a danno di quella pubblica e finto taglio delle tasse, peraltro temporaneo, al ceto medio. La manovra firmata da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti getta la maschera e mostra tutto il ghigno furbesco della destra. All’insegna dei bluff per provare a ottenere la riconferma a Palazzo Chigi della leader di Fratelli d'Italia. Non ci sono solo bonus di piccolo cabotaggio (come i 100 euro all’anno per i nuovi nati fino a 18 anni per un plafond di 1.800 eu