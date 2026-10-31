Tagli alla scuola e alle pensioni: la manovra è un imbroglio

Il testo del provvedimento svela la riduzione degli organici scolastici per il prossimo anno. Ridotti per 10 anni gli assegni previdenziali, nuovo regalo alle strutture sanitarie private. Il “taglietto” delle tasse al ceto medio dura solo un anno
ROMA – Tagli alla scuola, più sanità privata a danno di quella pubblica e finto taglio delle tasse, peraltro temporaneo, al ceto medio. La manovra firmata da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti getta la maschera e mostra tutto il ghigno furbesco della destra. All’insegna dei bluff per provare a ottenere la riconferma a Palazzo Chigi della leader di Fratelli d'Italia. Non ci sono solo bonus di piccolo cabotaggio (come i 100 euro all’anno per i nuovi nati fino a 18 anni per un plafond di 1.800 eu