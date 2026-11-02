Tensione tra Schillaci e gli alleati sulle liste d’attesa

Manovra senza sanità, Meloni “dimentica” anche gli infermieri

Stefano Iannaccone
02 novembre 2026 • 19:59
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Infermieri, medici, Regioni e semplici cittadini. L’onda del malcontento monta sulla sanità, uno dei capitoli più bistrattati dalla manovra economica firmata dal governo Meloni. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, è bersaglio di critiche da più parti, nonostante il tentativo di aumentare i fondi. Ma la linea della destra meloniana è chiara: favorire il privato. Chi vive in corsia, ha letto con disappunto il contenuto del provvedimento. Infermieri in testa. «Non c’è traccia di aumenti per

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.