Manovra senza sanità, Meloni “dimentica” anche gli infermieri

true false

Infermieri, medici, Regioni e semplici cittadini. L’onda del malcontento monta sulla sanità, uno dei capitoli più bistrattati dalla manovra economica firmata dal governo Meloni. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, è bersaglio di critiche da più parti, nonostante il tentativo di aumentare i fondi. Ma la linea della destra meloniana è chiara: favorire il privato. Chi vive in corsia, ha letto con disappunto il contenuto del provvedimento. Infermieri in testa. «Non c’è traccia di aumenti per