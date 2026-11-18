Tagliati 20 milioni sulle infrastrutture dell’acqua, meno fondi per i passeggeri sullo Stretto. I paletti di Salvini alla sanatoria edilizia: «Solo per piccoli abusi». Ancora scontro sulle pensioni
In attesa del ponte sullo Stretto, che ancora non vede la posa della prima pietra, il governo riduce i servizi esistenti: toglie i 5 milioni di euro relativi alle spese per il trasporto passeggeri sullo stretto di Messina. Ma le sforbiciate colpiscono anche i lavori alle reti idriche, che in un paese dalle condotte colabrodo dovrebbero rappresentare una priorità: vengono definanziati oltre 20 milioni di euro. Dal turismo alla sicurezza stradale, fino alla disabilità, è sempre più la manovra dei