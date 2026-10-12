Tagli ai servizi o nuove tasse, la manovra è senza crescita

Il governo non dice nemmeno come spenderà le risorse extra per energia e difesa. Giorgetti fa spallucce: «Non possiamo fare programmazione» e rilancia sulla flessibilità in Ue. Nelle prossime ore consiglio dei ministri per la cornice della legge di Bilancio

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Una manovra con pochi spazi per gli investimenti, destinata a navigare a vista, con la concreta possibilità di essere a impatto zero sulla crescita, al netto dei soldi “extra”. Quelli ottenuti grazie alla flessibilità garantita dall’Ue, impiegati per energia e Difesa. «Nel 2027, l’impatto espansivo della manovra sarebbe interamente riconducibile agli interventi finanziati con la clausola», ha infatti messo nero su bianco l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb). «Eventuali ulteriori interventi d