Mantovano perde il braccio di ferro sulla Corte dei conti

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La Corte dei conti ha incassato una vittoria per molti versi insperata contro il suo grande riformatore, il potente sottosegretario Alfredo Mantovano. Proprio all’ultima curva la riforma che riorganizza la magistratura contabile – la cui regia è stata dell’ex magistrato – ha trovato il muro della Conferenza Stato-Regioni e ora il suo iter diventa più tortuoso. La Conferenza, infatti, ha esaminato lo schema di decreto legislativo su cui le toghe hanno sempre espresso contrarietà, perché prevede u