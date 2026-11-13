niente intesa Stato-regioni

Mantovano perde il braccio di ferro sulla Corte dei conti

Giulia Merlo
13 novembre 2026 • 20:45
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La Conferenza ha detto no all’intesa sulla riforma della giustizia contabile voluta dal potente sottosegretario. Ora sarà necessario attivare il Cdm per superare lo stop  

La Corte dei conti ha incassato una vittoria per molti versi insperata contro il suo grande riformatore, il potente sottosegretario Alfredo Mantovano. Proprio all’ultima curva la riforma che riorganizza la magistratura contabile – la cui regia è stata dell’ex magistrato – ha trovato il muro della Conferenza Stato-Regioni e ora il suo iter diventa più tortuoso. La Conferenza, infatti, ha esaminato lo schema di decreto legislativo su cui le toghe hanno sempre espresso contrarietà, perché prevede u

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.