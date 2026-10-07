intervista a mara carfagna

L’appello di Mara Carfagna: «Parità di genere su capilista e nomine»

Giulia Merlo
07 ottobre 2026 • 20:34
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La segretaria di Noi Moderati si rivolge ai partiti e chiede equità tra donne e uomini nelle candidature. Ma promuove il Melonellum: «Rende più trasparente il rapporto con gli elettori»

Mentre la legge elettorale si avvia all’approvazione, la vera questione pratica sottesa che ha armato le “franche tiratrici” di luglio rimane: senatrici e deputate diminuiranno senza una norma che preveda quote di genere per i capilista? «Non condivido l’allarme specifico», è la posizione della deputata e segretaria di Noi Moderati Mara Carfagna e tra i volti femminili più noti del centrodestra, la quale però lancia un appello a tutti i partiti: «Parità nei capilistati, parità nelle scelte di te

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.