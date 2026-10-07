L’appello di Mara Carfagna: «Parità di genere su capilista e nomine»

La segretaria di Noi Moderati si rivolge ai partiti e chiede equità tra donne e uomini nelle candidature. Ma promuove il Melonellum: «Rende più trasparente il rapporto con gli elettori»

true false

Mentre la legge elettorale si avvia all’approvazione, la vera questione pratica sottesa che ha armato le “franche tiratrici” di luglio rimane: senatrici e deputate diminuiranno senza una norma che preveda quote di genere per i capilista? «Non condivido l’allarme specifico», è la posizione della deputata e segretaria di Noi Moderati Mara Carfagna e tra i volti femminili più noti del centrodestra, la quale però lancia un appello a tutti i partiti: «Parità nei capilistati, parità nelle scelte di te