L’appello di Mara Carfagna: «Parità di genere su capilista e nomine»

La segretaria di Noi Moderati si rivolge ai partiti e chiede equità tra donne e uomini nelle candidature. Ma promuove il Melonellum: «Rende più trasparente il rapporto con gli elettori»
Mentre la legge elettorale si avvia all’approvazione, la vera questione pratica sottesa che ha armato le “franche tiratrici” di luglio rimane: senatrici e deputate diminuiranno senza una norma che preveda quote di genere per i capilista? «Non condivido l’allarme specifico», è la posizione della deputata e segretaria di Noi Moderati Mara Carfagna e tra i volti femminili più noti del centrodestra, la quale però lancia un appello a tutti i partiti: «Parità nei capilistati, parità nelle scelte di te