Cateno De Luca: «Al voto il 9 e 10 maggio»

Dai maranza a giudici e Istat: Meloni va a caccia di nemici

Giulia Merlo
29 ottobre 2026 • 20:32Aggiornato, 29 ottobre 2026 • 21:02
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La premier, in campagna elettorale, cerca argomenti per nascondere la sua manovrina. Chiesta l’apertura di una pratica a tutela della gip di Milano. Cosimo Ferri rieletto al Csm

In questo autunno caldo di piazze e scontri ogni equilibrio sembra saltato, a partire da quello della divisione dei poteri. A incendiare per l’ennesima volta lo scontro tra governo e magistratura è la decisione assunta dalla giudice per le indagini preliminari di Milano, Tiziana Landoni, di non convalidare la misura cautelare del fermo in carcere per Youssef Siher, nonostante la richiesta della pm. La decisione, assunta in fase di indagini preliminari e motivata, è stata la miccia che ha fatto s

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.