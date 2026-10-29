Dai maranza a giudici e Istat: Meloni va a caccia di nemici

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In questo autunno caldo di piazze e scontri ogni equilibrio sembra saltato, a partire da quello della divisione dei poteri. A incendiare per l’ennesima volta lo scontro tra governo e magistratura è la decisione assunta dalla giudice per le indagini preliminari di Milano, Tiziana Landoni, di non convalidare la misura cautelare del fermo in carcere per Youssef Siher, nonostante la richiesta della pm. La decisione, assunta in fase di indagini preliminari e motivata, è stata la miccia che ha fatto s