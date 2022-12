Il presidente della Repubblica aveva continuato a presenziare in streaming. Il discorso di fine anno verrà trasmesso come sempre

Il Quirinale rassicura, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è negativo al Covid. La malattia è stata lunga, ma i sintomi sono stati lievi e passeggeri: «Si è sottoposto a un tampone e, dopo quindici giorni – si legge nel comunicato - trascorsi con modeste linee di febbre soltanto nei primi tre giorni e senza sintomi di rilievo».

Così adesso che è negativo «ha ripreso le proprie attività a ritmo normale». Di fatto erano state abbandonate solo nei primi giorni per poi ripiegare sugli interventi istituzionali a distanza e i messaggi.

Il presidente ha comunicato di essere risultato positivo domenica 10 dicembre. Mattarella terrà come di consueto il discorso di fine anno in cui porgerà gli auguri alla nazione in video il 31 dicembre.

