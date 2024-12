Nelle prime due settimane di entrata in vigore del nuovo codice della strada, ovvero dal 14 al 28 dicembre, le forze dell’ordine hanno rilevato un calo degli incidenti del 2, 8 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. E una diminuzione del 20,3 per cento degli incidenti mortali e del 25,4 per cento delle vittime. Lo hanno comunicato con una nota congiunta il Viminale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La notizia era stata anticipata dal vicepremier Matteo Salvini in una diretta social di domenica 29 dicembre. «Ne sta valendo la pena, significa fare del bene, significa fare buona politica», ha commentato.

Salvini ha tenuto a precisare che «nel nuovo codice della strada sul consumo di alcol non cambia nulla, il massimo era 0,5 prima ed è 0,5 oggi. Poi a quanto corrisponde in termine di bicchieri, dipende dal fisico, dall'età, da quello che mangi, dalla vostra condizione di salute». Il ministro è anche tornato sulla polemica con il rocker emiliano: «È cambiato il controllo per l'utilizzo di droghe ma sono balle quelle alla Vasco Rossi per cui che se ti fai una canna una settimana prima e ti controllano domani ti trovano positivo. No ragazzi, basta informarsi – ha detto sempre nella diretta social – l'esame salivare va solo poche ore indietro. Quindi se uno si fa una canna due giorni fa e poi guida può farlo, poi non ha fatto bene alla sua salute facendosi una canna. Detto questo non centra nulla con il codice della strada».

Salvini, che ha parlato anche di "fake news” sulla multa ad un ragazzo ubriaco che non guidava perché «andava in mezzo alla strada a molestare altre persone». Ed è anche tornato sul processo Open Arms: «Ho rischiato sei anni di carcere per fermare gli sbarchi, figuriamoci se per salvare vite se non mi faccio carico delle polemiche di Vasco Rossi e di qualche radical chic di sinistra». E ancora: «Chi usa gli antidolorifici e farmaci sotto prescrizione medica, può continuare a farlo come l'anno scorso, anche pastiglie con oppiacei e cannabinoidi: chiedete al medico dopo quante ore potete guidare e poi potete farlo».

