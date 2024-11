Oggi in senato è stato approvato il nuovo codice della strada con 87 voti favorevoli, 43 contrari e un astenuto. Sono stati respinti tutti gli oltre 350 emendamenti presentati dalle opposizioni.

Le nuove misure toccano diversi aspetti del codice, dall’uso del cellulare alla guida, all’inasprimento delle punizioni per chi guida in stato di ebbrezza o sotto sostanze stupefacenti.

Cellulare alla guida

Chi verrà sorpreso a usare il cellulare alla guida sarà sanzionato con una multa che va da 250 euro ad un massimo di mille. Per i recidivi la multa potrà essere compresa tra i 350 e i 1400 euro. Prevista anche una formula di sospensione breve della patente, per una settimana se si dispone di almeno 10 punti, di 15 giorni nel caso i punti siano meno di 10. I tempi raddoppiano se l’uso del telefonino alla guida è dimostrato come causa di un incidente che coinvolge un altro veicolo.

Alcol e stupefacenti

Se il tasso alcolemico sarà compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceverà una sanzione tra i 573 ei 2170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Mentre se il tasso alcolemico sarà compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si verrà puniti con una doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro). Inoltre, sarà prevista la sospensione della patente da sei mesi a un anno.

Infine, se il tasso alcolemico fosse superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione verrà punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni.

Tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza portano la sottrazione di 10 punti dalla patente. Tra le sanzioni c’è anche l’obbligo di installare sulla macchina l’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

Inoltre, se si risulterà positivi ai test per le sostanze stupefacenti scatterà il ritiro della patente e la sospensione per tre anni.

Monopattini

I mezzi dovranno avere degli indicatori luminosi di direzione e freni su entrambe le ruote. Non potranno più circolare fuori dai centri urbani, sulle strade extraurbane e in galleria. La velocità massima consentita scende a 20 km/h, a 6 km/h nelle aree pedonali.

Scuola guida

Chi vorrà conseguire la patente potrà esercitarsi alla guida solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. La certificazione verrà fornita dall’autoscuola e ci sarà l’obbligo di portarla con sé durante le guide.

Aiuto su disabili visivi

Viene introdotta la possibilità di aggiungere ai semafori segnalazioni acustiche o tattili, per agevolare la mobilità di persone con disabilità acustica o visiva.

Guida contromano

In caso di incidente grave dovuto alla circolazione contromano di un veicolo ne verrà disposta la confisca.

Segnaletica in lingua straniera

Nei comuni più turistici le informazioni potranno essere fornite anche in lingue diverse dall’italiano per garantire una maggiore diffusione.

Pene più dure per abbandono animali

Il nuovo codice della strada prevede anche l’inasprimento delle pene per chiunque abbandoni il proprio animale. Chi abbandona gli animali mettendo in pericolo anche gli altri attori stradali potrà essere perseguito per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime. Inoltre, alla pena principale si applicano automaticamente anche le pene accessorie previste per gli stessi reati, come la sospensione o la revoca della patente a seconda della gravità del fatto commesso. La norma approvata stabilisce anche un inasprimento delle pene già previste per chi abbandona l’animale sulla strada anche se non si verificano incidenti.

