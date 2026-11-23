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Guai a chi tocca il Natale. Matteo Salvini ne ha fatto negli anni una battaglia identitaria, arrivando nel 2015 a vestire i panni di un Re Magio e, appena un anno fa, a tuonare contro chi vorrebbe cancellare presepi e tradizioni cristiane. E così anche il ministero delle Infrastrutture si prepara a celebrare degnamente la ricorrenza. A spese dei contribuenti, naturalmente. Con una determina del 5 novembre, il dicastero ha disposto l’affidamento diretto del servizio di noleggio e installazione de