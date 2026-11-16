Dopo lo scoop

Mazzi legge “Domani” e revoca i soldi al comune di Bocelli

Stefano Iannaccone
16 novembre 2026 • 20:35
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Stop ai 436mila euro dati per il progetto di valorizzazione di Lajatico, paese natio di Andrea Bocelli. Il ministero del Turismo annuncia il dietrofront dopo l’articolo di Domani: «Ritiro immediato del decreto di assegnazione»

Il decreto di assegnazione dei fondi al comune di Lajatico è stato stoppato. Il confitto di interessi c’era, l’assegnazione era davvero «inopportuna» visto il recente ruolo di consigliera – seppure a titolo gratuito – di Veronica Berti, moglie e manager di Andrea Bocelli, al ministero del Turismo. Il tutto sarebbe avvenuto per «uno spiacevole inconveniente», una svista o comunque una leggerezza degli uffici del Mitur. Fatto sta che, dopo lo scoop di Domani, il ministro meloniano Gianmarco Mazzi

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.