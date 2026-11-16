Mazzi legge “Domani” e revoca i soldi al comune di Bocelli

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Il decreto di assegnazione dei fondi al comune di Lajatico è stato stoppato. Il confitto di interessi c’era, l’assegnazione era davvero «inopportuna» visto il recente ruolo di consigliera – seppure a titolo gratuito – di Veronica Berti, moglie e manager di Andrea Bocelli, al ministero del Turismo. Il tutto sarebbe avvenuto per «uno spiacevole inconveniente», una svista o comunque una leggerezza degli uffici del Mitur. Fatto sta che, dopo lo scoop di Domani, il ministro meloniano Gianmarco Mazzi