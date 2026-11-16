l’incognita corte costituzionale

Incognita Melonellum. Ora anche la premier punta sulla Consulta

Giulia Merlo
16 novembre 2026 • 20:20
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Il presidente Viganò promette celerità nell’esame dei ricorsi, ma non esclude di riunirli. E il giudizio potrebbe arrivare dopo il voto

Il Melonellum è una nave che beccheggia in un mare di incognite, con a bordo tanto il governo Meloni quanto il campo largo. In un impianto istituzionale complesso in cui ogni tassello può far muovere gli altri è impossibile dire, a oggi, se si andrà a votare con una legge elettorale sub iudice – ovvero su cui pende il giudizio della Corte costituzionale – e soprattutto se questa valutazione influirà sulle scelte della premier di terminare anticipatamente la legislatura. A renderlo chiaro sono st

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.