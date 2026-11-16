Incognita Melonellum. Ora anche la premier punta sulla Consulta

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Il Melonellum è una nave che beccheggia in un mare di incognite, con a bordo tanto il governo Meloni quanto il campo largo. In un impianto istituzionale complesso in cui ogni tassello può far muovere gli altri è impossibile dire, a oggi, se si andrà a votare con una legge elettorale sub iudice – ovvero su cui pende il giudizio della Corte costituzionale – e soprattutto se questa valutazione influirà sulle scelte della premier di terminare anticipatamente la legislatura. A renderlo chiaro sono st