in aula la legge elettorale

Melonellum o voto. Lega e FI temono un “incidente” di FdI

Giulia Merlo
29 settembre 2026 • 20:25
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Gli alleati temono che Meloni cerchi un incidente per tornare al voto. Da FdI filtra tranquillità: con la nuova legge, Vannacci neutralizzato 

Quando la concentrazione deve essere massima, il silenzio è d’oro. Con questo mantra i deputati di centrodestra si apprestano ad accogliere a Montecitorio il testo della legge elettorale per il via libera definitivo: nessun commento, nessuna risposta al cannoneggiare di attacchi da parte delle opposizioni, con Simona Bonafé del Pd che ha parlato di «cancellazione dell’identità di genere» e il Movimento 5 Stelle, con Vittoria Baldino, che ha definito il Melonellum «incostituzionale» e «moralmente

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.