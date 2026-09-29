Melonellum o voto. Lega e FI temono un “incidente” di FdI

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Quando la concentrazione deve essere massima, il silenzio è d’oro. Con questo mantra i deputati di centrodestra si apprestano ad accogliere a Montecitorio il testo della legge elettorale per il via libera definitivo: nessun commento, nessuna risposta al cannoneggiare di attacchi da parte delle opposizioni, con Simona Bonafé del Pd che ha parlato di «cancellazione dell’identità di genere» e il Movimento 5 Stelle, con Vittoria Baldino, che ha definito il Melonellum «incostituzionale» e «moralmente