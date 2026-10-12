Melonellum, partono i ricorsi: la carica di politici e cittadini

Zaccaria annuncia «la straordinaria macchina», l’obiettivo è l’esame prima del voto. Cgil in piazza sabato 17 a Roma. Due iniziative diverse, per non tirare la giacca alla Consulta

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Il fronte del No alla legge elettorale approvata giovedì 8 ottobre alla Camera accende tutti i suoi motori, ma ancora non si salda. Ma c’è un motivo, ed è sacrosanto. Ieri mattina la Cgil ha annunciato per sabato 17 ottobre a Roma, a piazza del Popolo, la manifestazione della “Via Maestra”, una rete di cento associazioni che chiedono l’applicazione della Carta. «La Costituzione indica una strada precisa: quella di un Paese fondato sul lavoro, sulla giustizia sociale, sull’uguaglianza e sulla pac