Contro la legge elettorale

Melonellum, partono i ricorsi: la carica di politici e cittadini

Giulia Merlo e Daniela Preziosi
12 ottobre 2026 • 21:11
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Zaccaria annuncia «la straordinaria macchina», l’obiettivo è l’esame prima del voto. Cgil in piazza sabato 17 a Roma. Due iniziative diverse, per non tirare la giacca alla Consulta

Il fronte del No alla legge elettorale approvata giovedì 8 ottobre alla Camera accende tutti i suoi motori, ma ancora non si salda. Ma c’è un motivo, ed è sacrosanto. Ieri mattina la Cgil ha annunciato per sabato 17 ottobre a Roma, a piazza del Popolo, la manifestazione della “Via Maestra”, una rete di cento associazioni che chiedono l’applicazione della Carta. «La Costituzione indica una strada precisa: quella di un Paese fondato sul lavoro, sulla giustizia sociale, sull’uguaglianza e sulla pac

Giulia Merlo e Daniela Preziosi
Giulia Merlo e Daniela Preziosi
Giulia Merlo e Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.