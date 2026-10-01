bocciate le pregiudiziali di costituzionalità

Il Melonellum supera il primo ostacolo. La destra teme il “partito dei costituzionalisti”

Giulia Merlo
01 ottobre 2026 • 20:16
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In aula c’è il giallo su sette voti in più. I veri scogli, con rischio di franchi tiratori, arrivano settimana prossima con il voto segreto. Il Pd avverte: «La battaglia si trasferirà fuori da queste aule». Professori e giuristi al lavoro, il ricorso alla Consulta è pronto

Passa di certo, ma se non passa? Il voto segreto fa sempre questo effetto in Transatlantico. Tanto più ora che il testo da approvare è la legge elettorale e la posta in gioco in caso negativo sono le elezioni anticipate. I voti pesanti saranno quelli della prossima settimana – due fiducie da votare martedì, la terza mercoledì e il voto finale giovedì 8 ottobre – ma ieri, con il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità a scrutinio segreto, si sono scaldati i motori. Sulla carta non c’è stato

Giulia Merlo
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Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.