Il Melonellum supera il primo ostacolo. La destra teme il “partito dei costituzionalisti”

In aula c’è il giallo su sette voti in più. I veri scogli, con rischio di franchi tiratori, arrivano settimana prossima con il voto segreto. Il Pd avverte: «La battaglia si trasferirà fuori da queste aule». Professori e giuristi al lavoro, il ricorso alla Consulta è pronto

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Passa di certo, ma se non passa? Il voto segreto fa sempre questo effetto in Transatlantico. Tanto più ora che il testo da approvare è la legge elettorale e la posta in gioco in caso negativo sono le elezioni anticipate. I voti pesanti saranno quelli della prossima settimana – due fiducie da votare martedì, la terza mercoledì e il voto finale giovedì 8 ottobre – ma ieri, con il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità a scrutinio segreto, si sono scaldati i motori. Sulla carta non c’è stato