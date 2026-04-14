La presidente del Consiglio al Vinitaly, in un momento in cui la crisi in Medio Oriente ha incrinato i rapporti con Tel Aviv, ha comunicato che l’esecutivo ha interrotto il tacito rinnovo dell’intesa

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«In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele». Con queste parole, a margine del Vinitaly di Verona, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha comunicato ai giornalisti presenti la decisione dell’esecitivo, che fino alla serata di lunedì 13 aprile – mentre le opposizioni spingevano per un’interruzione del tacito rinnovo – aveva fatto trapelare che il prosieguo del memorandum d'intesa non era così scontato.

È stato il ministro della Difesa Guido Crosetto a scrivere al suo omologo israeliano Israel Katz la lettera di sospensione del memorandum Italia-Israele.

L'intesa, in vigore dal 13 aprile 2016, si rinnova tacitamente ogni cinque anni in assenza di una notifica scritta di una delle due parti, ed è già stata estesa una prima volta per altrettanti anni nel 2021. Il memorandum stabilisce una sorta di cornice per la cooperazione nel settore della difesa riguardo allo scambio di materiali militari e la ricerca tecnologica nell'ambito delle forze armate. Il tacito rinnovo scattava in queste ore in un momento in cui i rapporti tra Italia e Israele sono tra i più bassi degli ultimi tempi, anche alla luce del contesto internazionale di crisi in Medio Oriente.

Lunedì 13 marzo, ad esempio, l'ambasciatore italiano a Tel Aviv, Luca Ferrari, è stato convocato per protesta dal ministero degli Esteri di Gerusalemme dopo il post su X del nostro ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, che in visita a Beirut ha condannato i raid dell'Idf che dal 2 marzo scorso hanno causato oltre 2.000 morti e 6.700 feriti nel paese dei cedri.

Pochi giorni fa, l'8 aprile, era avvenuto lo stesso a parti invertite, quando era stato Tajani a convocare l'ambasciatore israeliano dopo l'episodio avvenuto nel sud del Libano, dove i soldati dell'Idf avevano esploso colpi di avvertimento contro i caschi blu italiani di Unifil: un proiettile era finito a un metro da uno di loro.

Notizia in aggiornamento

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