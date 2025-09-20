«Ogni parola non detta, ogni collaborazione non rescissa sono materialmente un proiettile in più a danno dei e delle palestinesi, una bomba in più su una scuola o su un ospedale»
Magnifica Rettrice,
nel corso della cerimonia di celebrazione dei 90 anni di Sapienza, tenutasi lo scorso martedì 16 settembre, ha avuto modo di ricordare che «i tank israeliani entravano a Gaza City». Nel suo discorso ha fatto riferimento allo «sdegno» e all’«orrore» con cui tutta la comunità Sapienza ha reagito e reagisce alla «brutale violenza» e alla più totale indifferenza per la vita umana che caratterizzano le «guerre» in corso – in Palestina, in Ucraina, in Sudan e altrove.
E, dopo aver ricordato la manifestazione per la pace organizzata in occasione del conflitto Russia-Ucraina, ha fatto appello ai valori della cultura e della scienza. Forse, però, oltre alla scienza ci vorrebbe anche un po’ più di coerenza. Sarebbe il caso di ricordare, per esempio, che Sapienza non ha organizzato alcuna manifestazione per denunciare l’operato di Israele ed esprimere la sua solidarietà al popolo palestinese. Non ha mai esposto, neppure per un’ora, la bandiera palestinese sulla sua homepage, mentre quella dell’Ucraina vi ha campeggiato per settimane.
Magnifica Rettrice, lei ha fatto un fugace riferimento al «diritto internazionale», ma non ha ricordato che, mentre il nostro governo e la Ue sostengono militarmente ed economicamente l’Ucraina, e hanno approvato 19 pacchetti di sanzioni contro la Russia, nessuna sanzione è stata applicata contro Israele, nonostante da quasi due anni stia bombardando una popolazione inerme, stia distruggendo sistematicamente case, scuole, ospedali, edifici istituzionali, e stia aggredendo paesi terzi (Qatar, Iran, Libano, Siria, Yemen).
Non solo: uccide giornalisti, operatori sanitari e civili in coda per il cibo, avendo già fatto della fame un’arma di guerra.
Il numero dei morti, Magnifica Rettrice, è intorno agli ottantamila, anche se, secondo molti esperti, la cifra reale potrebbe essere da cinque a dieci volte superiore. Qualunque sia il numero delle morti, esse pesano sulle nostre coscienze di complici diretti e indiretti.
Le sue parole di vicinanza per chi soffre a Gaza non sono state accompagnate da alcuna condanna nei confronti dello stato di Israele e di quanti lo sostengono. La parola Israele (a parte il riferimento ai «tank israeliani») non compare mai nel suo discorso. A Gaza, lei dice, c’è un’insostenibile “crisi umanitaria”, ma a chi siano da imputare questa crisi o le morti per fame da lei menzionate, non viene detto.
E questo proprio nel giorno in cui la Commissione delle Nazioni Unite confermava a chiare lettere che Israele sta commettendo un genocidio. Il che significa che chiunque collabori con questo stato, e ne sostenga in alcun modo l’operato, è complice dei suoi crimini.
Ci fa naturalmente piacere che Sapienza, come molte altre università del nostro paese, si sia adoperata per dare sostegno a studenti e studiosi palestinesi, o che presso il nostro Policlinico qualche fortunato bambino palestinese sia stato curato. Ma a oggi, mentre altri atenei e singoli dipartimenti o facoltà hanno in modo piuttosto netto dichiarato che interromperanno qualsiasi collaborazione istituzionale con le università israeliane, Sapienza evita di assumere una posizione esplicita e coraggiosa, che ne salvaguardi il carattere morale e la reputazione.
Proprio nel giorno delle celebrazioni in Sapienza, il Senato Accademico dell’Università Statale di Milano ha prodotto un documento in cui, tra le altre cose, si legge che «[…] l’Ateneo conferma che stanti le attuali condizioni di grave violazione dei diritti umani nella Striscia di Gaza – ma anche in Cisgiordania – […] non potrà che astenersi dal procedere a nuove stipule o rinnovi di accordi istituzionali con università, istituzioni o attori di altro tipo che siano direttamente o indirettamente implicati nelle violazioni attualmente in essere». È davvero troppo pretendere che Sapienza non sia da meno? Che dall’orrore e dallo sdegno si passi ad azioni concrete?
Siamo docenti come lei, e vogliamo esprimere il disagio e l'indignazione che proviamo in quanto continuiamo, da due anni, a entrare nelle aule per fare lezione, per presiedere alle lauree di studenti e studentesse (che ormai sempre più frequentemente mostrano spille con la bandiera palestinese o che chiedono di fermare il genocidio) in rappresentanza di una istituzione che non solo non è stata in grado di dire nulla di più di qualche parola di circostanza in estremo ritardo, ma si dimostra anche complice, mantenendo gli accordi con le università israeliane e con l'industria delle armi che fornisce materialmente gli strumenti per trucidare i palestinesi.
Ogni parola non detta, ogni collaborazione non rescissa sono materialmente un proiettile in più a danno dei e delle palestinesi, una bomba in più su una scuola o su un ospedale. Quanto è già avvenuto in Palestina graverà per sempre sulle nostre coscienze; cerchiamo di fermarci adesso, seppure in ritardo.
La Sapienza, in quanto maggiore ateneo d’Europa, non può sottrarsi alla responsabilità di uscire da questa spirale di violenza e di unire la propria voce e le proprie azioni a quelle già espresse altrove. Il tribunale della storia ci concede soltanto quest’ultimo appello, prima della condanna irrevocabile a essere ricordati come coloro che sono rimasti fino all’ultimo dalla parte sbagliata.
Rompiamo gli accordi, Magnifica Rettrice.
Fermiamo il genocidio e rendiamo libertà e giustizia al popolo palestinese.
Roma, 19 settembre 2025
Comitato Sapienza per la Palestina
con il supporto di: (aggiornato al 19 settembre 2025 ore 19:30)
Marco Balsi
Ada Barbaro
Giada Basile
Paolo Borioni
Caterina Botti
Alviera Bussotti
Valerio Camarotto
Isabella Camera d’Afflitto
Matteo Candidi
Leonardo Capezzone
Silvia Cataldi
Valerio Cordiner
Osvaldo Costantini
Maria D’Erme
Franco D’Intino
Filomena Diodato
Francesca Federico
Anna Candida Felici
Fernanda Fischione
Rosario Gigliotti
Laura Guazzone
Adolfo La Rocca
Giorgio Mariani
Marta Marchetti
Sarin Marchetti
Arturo Monaco
Elisabetta Petrucci
Martina Piperno
Ernesto Placidi
Stefania Portoghesi Tuzi
Marco Ramazzotti
Lorenzo Rovigatti
Gianni Ruocco
Stefano Scarcella Prandstraller
Luisa Valente
Stefano Velotti
Riccardo Capoferro
Leonardo Mattiello
Bianca Monteleone
Yasmin Riyahi
Mattia Giampaolo
Ludovica Serricchio
Giulia Ecca
Mattia Bonasia
Ilaria Andolfi
Alessandra Fremiotti
Enzo Scandurra
Massimiliano Di Mino
Riccardo Sergi
Lorenzo Celio
Bernardo Favini
Enrico Taglioni
Giulia Arduini
Simone Di Muzio
Leonardo Ariodante
Francesco Cioffi
Melissa Fedi
Lucrezia Desiderio
Alessandro Palma
Salvatore Pontarelli
Simone De Santis
Giacomo Lanfiuti Baldi
Michelina Di Cesare
Marica Falzarano
Michaela Giorgianni
Alessandra Criconia
Paolo De Troia
Roberto Di Santo
Marco Isopi
Gaia Tomazzoli
Ilaria Anglani
Sajjad Lohi
Fabio Sammartino
valeria infantino
Gianmarco Grantaliano
Veronica Bellazzi
Luca Alteri
Luca Zamparelli
Cecilia Draicchio
Tiziana Nupieri
Catia Cerra
Roberto Contestabile
Paolo D'Indinosante
Daniele Ranzino
Manuela Grillo
Massimo Aprea
Marina De Palo
Asia Battiloro
Carles Sanchez Riera
Alberto Budoni
Giulia Fabbri
Federica Ruggiero
Claudio Alimonti
Fausto Libero Barberis
Francesca Congiu
Barbara Massucci
Martina Di Tizio
Giovanna Boumis
MARCO OMIZZOLO
Giulia Magro
Eva Pietropaoli
Giorgia Mannucci
Paolo Piazza
Giovanni Licata
Francesca Tria
Francesca Santangeli
Paola Di Mascio
Giorgio Graziani
Lucy Bell
Massimiliano Tortora
Luca Valleriani
Mauro Lucio Papinutto
Vittorio Loreto
Marina Bouché
Alessandro Di Egidio
Marina Gallinaro
Paolo Gaspare Bottoni
Alessandro Motta
Nicolò Geri
Valentina Bernardi
Paolo Padrevecchi
Francesca Angelini
Maria Pia Nazio
Elena Gagliasso
stefania espa
Dario La Montagna
Fabio Cutroni
Fabio Stassi
Maria Romana Allegri
Laura Ciapponi
Daniele De Sensi
Carla Nardinocchi
Mauro Papinutto
Isabella Tomassetti
fabio massimo GAtta
Giorgio Giovanelli
francesco cioffi
Vyali Georgian Moldoveanu
Ilaria Bufalari
Fabio Bernasconi
Carlo Maria Biscaccianti
Alessio Oliviero
Ninfa Ingui'
Angelo Vulpiani
Andrea Sterbini
Francesca De Marchis
Lorenzo Foscolo
Elisa Coletta
Sara Radi Ahmed
Marta Marucci
francesca canestrelli
Luca Zamparelli
Francesca D’Ambrosio
Maria Irene Papa
Luca Massimo Andrea Martinazzi
Anna Calabrò
Clara Benedetta Vincenza Pezzuto
Arianna Campiani
Alessandro Somma
Adriano Lenti
EMANUELE FALLANI
Maura Percoco
Maria Cecilia Daniele
Elena Gerosi
Giuseppina Porciello
Eleonora Rossi
Corrado Mascia
Vanessa Era
Filomena Pacella
Leonardo Bagnulo
Luciano Fattore
Maria Rita Cugliandro
Alice Marconato
anna maggetti
Valerio Buttinelli
Francesco Contel
Claudia Ciancaglini
Giorgio De Donno
Sandro De Cecco
Alessandro Picone
Vincenzo Nesi
Paola Ferretti
Gabriella Puppo
Marco Grilli
Giorgio Grisolia
Luigi Marinelli
Carlo Martinez
Bianca Colonna
Marco Bruno
Gabriele Peluso
Biagio Dell'Omo
Antonio Agresti
Vincenzo Fusco
Giulia Boccacci
Nadia Andrea Andreani
Augusto Cerqua
Valerio Corica
Paola Bernardi
Gabriele Fusco
Edoardo Girardi
Lina Zampierollo
Maria Grazia Luna
Ilaria Schiaffini
Sara Marilungo
Maria Serena Panasiti
Simone Cacace
Rossana Capobianco
Nicoletta Minto
Andrea Corese
Stella Petković
Edoardo Esposto
Michele Morganti
Luca Casarin
Marcello Ponsiglione
Andrea Bellelli
Caterina Donattini
Monica Mignucci
Alessandro Laneve
Giulia Tatafiore
Giovanni Organtini
Andrea Salaris
Sara Ferrante
Federico Fornasaro
Anna Leonilde Bucarelli
Mattia Fiorilli
Mauro Giacomantonio
Daniel Pumo
Andrea Bianchi
Andrea Dall'Aglio
Alessandro Teta
Samuel Nocito
Claudia Fasolato
Mattia Giampaolo
Elisabetta Della Corte
Gabriele Lombardi
MICHELA ROSICARELLI
Giovanni Iannaccone
Stefano Bae
Gabriele Vercelli
Marina Scattolin
Mauro Maggi
Valerio Placidi
Eleonora Giovannetti
Adele Bosi
Jacob Blakesley
Mauro Maggi
Simone Frasca
Anna Riccioli
Paolo Piccinni
ORNELLA TAROLA
Riccardo Tilli
Marco Di Branco
Sarah Boukarras
Francesca Pieroni
Rosa Di Stefano
Francesco Saltari
Hajar Al-Naqshbandi
Gilda Sensales
Giorgio Monari
Moreno Ignazio Coco
Fiorenzo Parziale
Elena Allegretti
Giacomo Trinca Cintioli
Federico Tucci
Carlo Travaglini Allocatelli
Carla Ventre
Lorenzo Cirigliano
Giulio Attenni
Marika Mauti
Nicol Imperi
Adele La Rana
Martina De Giuseppe
Serena Renzi
Cecilia Guariglia
Mariella Segreti
Patrizia Gentili
Nicolò Laureti
Francesco Caracci
Md Tanbeer Haque
Rossella Martin
Flaminia Carocci
Norma Felli
Francesca Attadio
Marta De Luca
Carlotta Ferrando
Giulia Matusali
Flavia Dioguardi
Marco Esposito
Lara Benfatto
Paolo De Vincenzi
Concetta Campailla
Maria Patrizia Somma
Valeria D'Annibale
Francesco Scardino
Giuseppe Ricotta
Elettra Stimilli
Enrico Casadio Tarabusi
Alessandra Guidi
Anna Giometti
Federica Casalin
Akant Sagar Sharma
Kristina Micalizzi
Laura Rosano'
Paola Orsatti
Chiara Giorgi
Antonio Zuffianò
Alessandro Gebbia
Giovanni Leuzzi
Stefano Scacco
Sofia Pepe
Giulio Galise
Francesco Siano
Alessandro von Gal
Gabriele Di Carlo
Paolo Mangini
Tiziano Pauletto
elisa Ballin
Riccardo Basilone
Fau Rosati
Simone Di Micco
Ilde Pieroni
Davide Gori
Stefano Grasso
Michelangelo Tani
Aicia Naser
Enrico Rogora
Daniele Di Tata
Chiara Antoniucci
Filippo Sotgiu
Maria Luisa De Martino
Maria Grazia Galantino
Chiara Maciocci
Matilde Brunetti
Erik Leemhuis
Elena Paparella
Raffaele Cadin
Alya Zeinaty
Ludovica Vosa
Beatrice Pennacchi
Noemi Di Lorenzo
Domenico Caudo
Simone Scalise
Matteo Laurenzi
Martino Schettino
Flavio Giuliani
Alessandra Brezzi
Claudia Salera
Alessandro Guerra
Daniele Valeri
Sarah Ferraiuolo
Francesca Simonelli
Martina Pasqua
Giorgia Marini
martino luigi di salvo
Salvatore Manfredi D’Angelo
Francesca Balossi Restelli
Alice Balestrino
Fabio Ciambella
Francesca Terrenato
Laura Franceschetti
Eleonora De Giovanni
Carmen Gallo
Gabriele Nino
Stefano Sarti
Luca Leuzzi
Gianmarco Perna
Carmela Mastrangelo
Luigi Piga
lucio inguscio
Ilaria Andolfi
Maria Luisa Farnese
Valeria Giliberti
Giulia Muraglia
Simone Scriva
Georgios Kyriakou
Giulia Sanguin
Martina Ventura
Andrea Peghinelli
Riccardo Maria Colucci
Sandro Guerrieri
Giordana Szpunar
Emanuela Chiavoni
Gabriele Peluso
Emiliano Morreale
Martina Ventura
Grazia Portoghesi Tuzi
Donatella Scatena
Paola Guarini
Massimiliano Lenzi
Lorenzo Taggi
Elisa Gigliarelli
Lisa Vergelli
Sara Mele
Fabio Quici
Barbara Pizzo
Maurizio Marceca
Maria Grazia Betti
Marco Beltrame
Alessandra Crotti
Maria Sofia Caso
Ilaria Lepore
Samuele Maffei
Leila El Houssi
Isabella Tartaglia
Giovanna Boumis
Ernesto d'Albergo
Giulio Moini
Valeria Ferrari
Adriana Caldarone
Luciana Mosca
Mario Fontana
Margherita Eufemi
Alessandra Broccolini
Veronica Morea
Andrea Imperia
Francesca Gallo
© Riproduzione riservata