alle camere il decreto per l’acquisto di 115 caccia f35

Meloni blinda gli aiuti a Kiev. Ma la Lega resta in agguato

Giulia Merlo
10 novembre 2026 • 20:51
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La premier nega problemi con Giorgetti, che firmerà il pacchetto quando rientrerà in Italia. Il leghista Borghi dice no a un nuovo decreto Armi. Donzelli: «Quando sarà, vedremo»

Sono state altre ventiquattro ore di tensione nel governo Meloni, ma in fondo non è nulla di nuovo in questa fase così travagliata che sta accompagnando l’esecutivo al voto. Dopo la fuga in avanti del vicepremier Antonio Tajani (lunedì sera ha annunciato alla Rai il tredicesimo pacchetto di armi a Kiev «insieme a Crosetto e Giorgetti», il quale però non aveva ancora firmato nulla perché all’Ecofin a Bruxelles), dalla Lega è calato il gelo. Le parole fuori posto del leader di Forza Italia hanno u

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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.