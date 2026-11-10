Meloni blinda gli aiuti a Kiev. Ma la Lega resta in agguato

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Sono state altre ventiquattro ore di tensione nel governo Meloni, ma in fondo non è nulla di nuovo in questa fase così travagliata che sta accompagnando l’esecutivo al voto. Dopo la fuga in avanti del vicepremier Antonio Tajani (lunedì sera ha annunciato alla Rai il tredicesimo pacchetto di armi a Kiev «insieme a Crosetto e Giorgetti», il quale però non aveva ancora firmato nulla perché all’Ecofin a Bruxelles), dalla Lega è calato il gelo. Le parole fuori posto del leader di Forza Italia hanno u