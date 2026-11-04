trumpiana a chi?

Meloni fa la gnorri e “cancella” il voto Usa. Ma il passato da vassalla non può nasconderlo

Giulia Merlo
04 novembre 2026 • 20:00
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La premier non commenta la sconfitta del tycoon. La presa di distanza da Trump è una condizione fondamentale per competere. Salvini fa il pacifista e sfrutta l’onda per punzecchiare il governo sull’Ucraina. Tajani: «Il Texas non è né il Molise né la Basilicata»

Negare sempre, negare tutto. E quando negare non è possibile, interpretare a piacimento. Il centrodestra italiano ha aspettato senza illusioni il midterm americano, ben sapendo che sarebbe stato un colpo pesante nei confronti di Donald Trump e con l’intenzione di farlo passare come un evento lontano e distante da Roma. L’obiettivo è quello di favorire un grande rimosso collettivo. All’elettorato vanno fatte dimenticare sia le dichiarazioni di alleanza «strategica» fatte dalla premier Giorgia Mel

Giulia Merlo
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Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.