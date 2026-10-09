Taxi, camion e trattori: Meloni tradisce gli amici col caro gasolio

Gli autotrasportatori chiedono interventi sui prezzi del carburante: il salasso è di circa 25mila euro all’anno. In alcune città le iniziative di protesta contro l’inazione del governo. Giorgetti tratta con l’Ue, Dombrovskis prudente: «Esaminiamo le richieste»
Migliaia di euro spesi per i rifornimenti mettono a dura prova la tenuta delle loro attività: autotrasportatori, agricoltori e tassisti fanno i conti con i rincari del gasolio. Con perdite mensili che arrivano anche a 2mila euro. Eppure sono categorie a lungo blandite dalla destra, che avrebbe dovuto proteggerle. Le famose lobby amiche. Al termine della legislatura il tradimento è stato completato con il caro carburanti. I fatti raccontano la distanza del governo, guidato da Giorgia Meloni, da