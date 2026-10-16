Marattin sonda il terreno a destra. Così Meloni si costruisce il suo centro

Il leader del Pld ha aperto a destra. Nei giorni scorsi aveva inviato un messaggio interno ai suoi dirigenti: «Il nostro obiettivo è sopravvivere». Il piccolo partito si è diviso, ma il segnale è arrivato a Forza Italia e FdI che si sta muovendo per allargare lo schieramento e tenere fuori Vannacci
«Ad oggi non ci sono trattative aperte con la destra, qualche battuta, nulla di più» spiega Luigi Marattin a Domani, in merito a un riposizionamento del suo Partito liberaldemocratico. Ieri aveva aperto a tale possibilità, dichiarando: «Se son rose, fioriranno». Le sue parole al Foglio, che hanno suscitato scalpore nella bolla centrista, sono state ben accolte dagli ambienti di Forza Italia e Fratelli d’Italia, che guardano al centro per recuperare i voti persi a destra in direzione Futuro nazio