Centri di gravità permanenti

Marattin sonda il terreno a destra. Così Meloni si costruisce il suo centro

Luca Sebastiani
16 ottobre 2026 • 20:05Aggiornato, 16 ottobre 2026 • 20:12
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Il leader del Pld ha aperto a destra. Nei giorni scorsi aveva inviato un messaggio interno ai suoi dirigenti: «Il nostro obiettivo è sopravvivere». Il piccolo partito si è diviso, ma il segnale è arrivato a Forza Italia e FdI che si sta muovendo per allargare lo schieramento e tenere fuori Vannacci

«Ad oggi non ci sono trattative aperte con la destra, qualche battuta, nulla di più» spiega Luigi Marattin a Domani, in merito a un riposizionamento del suo Partito liberaldemocratico. Ieri aveva aperto a tale possibilità, dichiarando: «Se son rose, fioriranno». Le sue parole al Foglio, che hanno suscitato scalpore nella bolla centrista, sono state ben accolte dagli ambienti di Forza Italia e Fratelli d’Italia, che guardano al centro per recuperare i voti persi a destra in direzione Futuro nazio

Luca Sebastiani
Luca Sebastiani
Luca Sebastiani

Classe ’93, romano, giornalista professionista. Si occupa di esteri e politica, ma senza esagerare. Passato per il TgLa7, Tg2000, il Riformista, L’Espresso, Good Morning Italia. Ha scritto un libro: Groenlandia/Nuuk: chi vuole rompere il ghiaccio (Paesi edizioni).