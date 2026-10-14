Meloni attacca Trump sul “patto del diesel”, poi dileggia Pd e M5s

La premier definisce «rischiosa» la mossa del tycoon sul gasolio. E va contro le opposizioni inserendo tra di loro Futuro nazionale

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Un colpo al cerchio e uno alla botte. Una dichiarazione a sostegno dell’Ucraina e, allo stesso tempo, un’apertura alla trattativa diplomatica. Le comunicazioni di Giorgia Meloni sono un doppio gioco, a metà tra i poli opposti: da un lato, una legge di Bilancio tutta appesa alla tolleranza di Bruxelles, dall’altro un’Europa matrigna che mette le mani in posti dove non dovrebbe. La presidente del Consiglio sfrutta la giornata per rivolgersi al “campo larghissimo”, la nuova locuzione coniata da Fra