mosca risponde: «non è affar suo»

Meloni attacca Trump sul “patto del diesel”, poi dileggia Pd e M5s

Lisa Di Giuseppe
14 ottobre 2026 • 20:34
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La premier definisce «rischiosa» la mossa del tycoon sul gasolio. E va contro le opposizioni inserendo tra di loro Futuro nazionale

Un colpo al cerchio e uno alla botte. Una dichiarazione a sostegno dell’Ucraina e, allo stesso tempo, un’apertura alla trattativa diplomatica. Le comunicazioni di Giorgia Meloni sono un doppio gioco, a metà tra i poli opposti: da un lato, una legge di Bilancio tutta appesa alla tolleranza di Bruxelles, dall’altro un’Europa matrigna che mette le mani in posti dove non dovrebbe. La presidente del Consiglio sfrutta la giornata per rivolgersi al “campo larghissimo”, la nuova locuzione coniata da Fra

Lisa Di Giuseppe
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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth