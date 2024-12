Nelle sue comunicazioni in vista del prossimo vertice Europeo, la premier ha affrontato la questione medio-orientale, ma anche i problemi interni come quello dei migranti in Albania, attaccando i giudici e parlando di «sentenze dal sapore ideologico»

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta alla Camera per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.

Nel suo intervento, durato quasi un’ora, ha toccato tutte le questioni di politica estera, ma è entrata anche nel merito della crisi dell’automotive, dello scontro coi giudici sul cpr in Albania e sul patto agricolo con il Sud America che l’Italia non ha ancora sottoscritto.

«Con orgoglio mi sento di poter dire missione compiuta», ha detto poi riferendosi alla nomina di Raffaele Fitto a Bruxelles: «Adeguata al peso della nostra nazione in Europa, è un risultato che conferma la centralità dell'Italia», sempre più «protagonista» sui dossier che si stanno discutendo.

Ucraina

«La fine della guerra in Ucraina e la costruzione di una pace giusta, complessiva e duratura, fondata sui valori della carta Onu rimangono obiettivi e interesse dell'Italia» e l'Italia «ha ribadito il sostegno alla legittima difesa dell'Ucraina, nel G7 abbiamo raggiunto un accordo per mettere a disposizione di Kiev una linea di credito. È stato un lavoro estremamente complesso ma il risultato raggiunto è stato importante, un successo della presidenza italiana del G7».

«Desta preoccupazione la sistematica azione russa volta a colpire le infrastrutture energetiche di Kiev in vista dell'inverno. Siamo impegnati a garantire la sicurezza di queste infrastrutture e delle centrali nucleari. L'Italia continua a sostenere finanziariamente e politicamente Kiev. La fine della guerra e la costruzione di una pace giusta, complessiva e duratura, fondata sui principi della carta Onu, rimangono i nostri obiettivi. È interesse vitale dell'Italia e dell'Europa il mantenimento di un sistema di regole basato sul rispetto del diritto internazionale».

Medio Oriente

Sulla situazione a Gaza, Meloni ha detto che «Serve un processo credibile, una pace giusta in Medio Oriente che passa solo attraverso la soluzione dei due Stati» e «Serve una soluzione strutturale e definitiva» per la questione palestinese, con un cessate il fuoco a Gaza che preveda la riconsegna degli ostaggi israeliani.

Quanto alla Siria, Meloni ha spiegato che l’Italia è l’unico paese del G7 con una ambasciata a Damasco e «pronta a interloquire con la nuova leadership siriana, ovviamente in un contesto di valutazioni e azioni condiviso con i partner europei e internazionali».

Trump

«È indispensabile mantenere un apporto un approccio pragmatico, costruttivo e aperto con la nuova amministrazione Trump, sfruttando le aree di potenziale e fruttuosa cooperazione Ue-Usa e cercando di prevenire diatribe commerciali che certamente non farebbero bene a nessuno».

Automotive

Sulla crisi dell’automotive che in Italia sta colpendo come in tutta Europa, Meloni ha detto che, per rispondere, «Nel medio periodo ci diamo l'obiettivo di riaprire il capitolo della neutralità tecnologica rendendo utilizzabili tutte le tecnologie mature che possano contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti. Cogliamo con favore le aperture che stanno emergendo in questi giorni dalle parole del Commissario europeo all'Industria Sejourné nonché da importanti gruppi politici al Parlamento europeo. Ci auguriamo di poter fare ulteriori e significativi passi avanti per correggere una traiettoria sbagliata che sta causando fortissime difficoltà».

Per la competitività dell'industria europea «il quadro che abbiamo davanti oggi è tutt'altro che positivo. Le cause all'origine delle difficoltà del settore sono diverse e tra queste figura certamente l'aver imposto un modello di decarbonizzazione basato unicamente sull'elettrico, che se fosse confermato rischierebbe di portare al collasso l'intera industria automobilistica europea. Per questo motivo come Italia insieme alla Repubblica Ceca e con il sostegno di altri partner europei ci siamo fatti promotori di un'importante iniziativa finalizzata a proporre una strategia alternativa. Lo scopo di questa nostra iniziativa contenuta nel non-paper per una nuova politica europea per l'automotive promosso dal ministro Urso è di fornire idee e spunti per agire con urgenza a livello europeo e scongiurare conseguenze irreversibili. Chiediamo nell'immediato la sospensione delle multe nei confronti delle case costruttrici, multe che stanno già portando alla chiusura di importanti stabilimenti proprio per evitare di incorrere in quelle penalità».

Giudici

Meloni è intervenuta anche sulle vicende giudiziarie pendenti sui trasferimenti dei migranti in Albania, in attesa della decisione della Corte di giustizia europea della primavera sul rinvio delle toghe italiane.

«L'Italia ha avuto un ruolo decisivo nell'Unione europea per cercare nuove soluzioni al problema migratorio: consideriamo improcrastinabile una revisione della direttiva sui rimpatri e una accelerazione della revisione del concetto di paese terzo sicuro» e ha lanciato un appello ai giudici europei: «Anche al fine di fare definitiva chiarezza su un argomento recente oggetto di sentenze italiane dal sapore ideologico che, se fossero sposati dalla Corte di giustizia Ue, rischierebbero di compromettere i rimpatri da tutti gli Stati membri: una prospettiva preoccupante e inaccettabile che occorre prevenire».

Agricoltura

Quanto al patto agricolo tra Ue e America Latina che l’Italia ha espresso riserve nel sottoscrivere, Meloni ha detto che - «L'accordo Ue-Mercosur deve offrire garanzie concrete e opportunità di crescita anche al mondo agricolo europeo, la cui redditività e competitività è stata in questi anni minata da una devastante deriva ideologica».

Ne ha riconosciuto la rilevanza per evitare anche la penetrazione politica ed economica di attori globali non occidentali, ma «il problema che si pone oggi non è quindi l'opportunità geopolitica di procedere verso una nuova stagione di accordi di cooperazione politica e commerciale con i Paesi Terzi, quanto la sostenibilità dell'impatto di questi accordi su alcuni settori come l'agricoltura che hanno spesso pagato il prezzo più alto con l'apertura del mercato europeo a prodotti realizzati in Paesi Terzi nei quali non vengono rispettati gli stessi standard ambientali di sicurezza alimentare che imponiamo ai nostri produttori».

© Riproduzione riservata