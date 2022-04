Comincia oggi a Milano la tre giorni di assemblea programatica del partito di Giorgia Meloni. Oggi ci sarà il suo discorso introduttivo. L’evento è considerato il passo decisivo per la segretaria, per presentarsi come futura candidata del centrodestra a palazzo Chigi

Inizia oggi la tre giorni di assemblea programmatica di Fratelli d’Italia, in programma fino a domenica a Milano.

L’intervento di Meloni

La presidente del partito Giorgia Meloni ha esordito salutando i «fratelli patrioti», dicendo che l’evento programmatico serve a «sfidare le convenzioni»: come quando durante la pandemia sono stati i primi a tornare in piazza con Atreju, oggi «vogliamo essere i primi a indicare la rotta nel mezzo di una tempesta».

I saluti iniziali

Inizia la coordinatrice della Lombardia, Daniela Santanchè, accolta con “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano. La senatrice ha rimarcato la scelta di Milano come sede in segno di vicinanza con gli imprenditori e le partite iva «massacrati da questi governi» e di attenzione al sistema produttivo.

«Se avremo la capacità di stare insieme batteremo le sinistre e torneremo al governo dell’Italia», ha concluso ringraziando anche chi degli altri partiti del centrodestra è venuto a Milano.

E’ poi intervenuto il sindaco della città, Beppe Sala, invitato a portare il saluto «per portare avanti un sano confronto politico», ha detto, ricordando che «44mila milanesi hanno votato per voi alle scorse comunali» e incassando subito l’applauso.

Ha aggiunto che crede nello «sviluppo e nella solidarietà» e ha lanciato questa domanda: «Quale conservazione delineate? Che elementi del passato terrete e cosa di questo presente volete conservare?». Ha poi parlato di transizione ecologica come premessa per vivere le città e il territorio e di una formula diversa anche nel primato dei consumi. Infine ha citato Pinuccio Tatarella nella frase sul «nemico che è colui che sconfiggi o ti sconfigge. Mentre l’avversario lo puoi battere o ti può battere ma il giorno dopo continua il confronto», incassando un altro applauso.

Il presidente della regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, ha invece ricordato «la consuetudine di lavorare insieme, senza mai dividerci nonostante i momenti difficili», riferendosi anche ai momenti difficili del covid. Fontana ha rimarcato soprattutto la compattezza dei consiglieri regionali, che ha ringraziato calorosamente, rimarcando il metodo dell’ascolto e della condivisione: «Segno di un centrodestra che governa bene». Accenni non casuali, visto che negli ultimi giorni è sorto il tema della riconferma per il bis proprio di Fontana, messa in discussione da FdI nel caso in cui la Lega non accettasse di ricandidare Nello Musumeci in Sicilia.

Massimo Magliaro, capo ufficio stampa di Almirante, infine ha ricordato donna Assunta Almirante, morta nei giorni scorsi a 100 anni. «Si è dipinto intorno a lei una immagine quasi bizantina e ieratica, ma lei è stata non solo testimone conservatrice di un passato che non c’è più nè la vittima e la custode del peso della memoria. Invece, lei è stata la donna che ha sfidato la memoria, facendola diventare un oggetto di sfida per il mondo contemporaneo».

Sono seguiti i saluti dei tre presidenti di regione: Marco Marsilio (presidente Regione Abruzzo), Francesco Acquaroli (presidente Regione Marche), Nello Musumeci (Presidente Regione Siciliana).

Musumeci, vista la delicata situazione siciliana, è stato accolto con particolare calore e ha ricordato la sua formazione nel Movimento sociale. Pur essendo stato eletto con un movimento civico, Musumeci ha detto «questo movimento si offre idealmente a te, perchè tu possa di quel patrimonio umano e culturale poter fare il meglio per ricavarne energie utili a dotare l’Italia di una grande destra moderna».

Il pantheon dei conservatori

Ad accogliere i delegati all’ingresso del centro congressi dove si svolge la convention, ci sono i cartelloni con rappresentate le figure del passato che dovrebbero formare il “pantheon dei conservatori”. Tra i nomi scontati, come quello di Gilbert Chesterton e J.R.R. Tolkien, Leo Longanesi e Roger Scruton, compare a sorpresa anche quello di Pierpaolo Pasolini.

Tra gli altri, altri nomi classici come quelli del giornalista Giuseppe Prezzolini, Augusto Del Noce, lo scrittore Giovannino Guareschi, ma anche papa Giovanni Paolo II, Enzo Ferrari, l’antropologa Ida Magli, la filosofa Hannah Arendt e l'ecologista Paolo Colli.

Commemorazione a Ramelli

Prima dell’inizio ufficiale, la segretaria Giorgia Meloni ha partecipato insieme al sindaco di Milano Beppe Sala alla commemorazione della morte di Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso il 29 aprile 1975 a Milano da un gruppo di militanti di estrema sinistra.

»Questa mattina eravamo presenti a Milano alla commemorazione in ricordo di Sergio Ramelli, vigliaccamente aggredito per mano di un commando di Avanguardia Operaia e ammazzato solo per ciò in cui credeva. Non dimentichiamo un giovane che amava la sua Nazione: noi continueremo a batterci per un’Italia migliore anche nel suo nome», ha scritto Meloni.

L’evento di Milano dal titolo “Italia, energia da liberare”, ha una grande importanza per FdI: è il primo passo avanti in solitaria rispetto alla coalizione di centrodestra, serve a scrivere il “programma conservatore” in vista delle prossime politiche e serve a Meloni per accreditarsi come futura credibile candidata premier.

L’intento non sfugge a sinistra: lo stesso Sala, a margine della commemorazione di Ramelli, ha detto che «Giorgia Meloni studia da premier, mi sembra evidente, non spetta a me dire se e' all'altezza. Guida una forza politica che attualmente è data come forza di maggioranza relativa nel futuro parlamento».

