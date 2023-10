La stampa internazionale si sofferma sui dettagli personali della vicenda. El Mundo, di proprietà del gruppo Rcs, riporta: «È cresciuta in un matriarcato. E questo forma il carattere. Forse, da qui il suo femminismo estremo»

Se dopo le misure economiche del governo sono arrivati soprattutto commenti negativi, sulla stampa internazionale Giorgia Meloni ha ottenuto il suo riscatto con il caso Giambruno, ricevendo racconti carichi di dettagli sulla sua storia personale. La presidente ha lasciato il compagno, il giornalista Andrea Giambruno, comunicandolo con un post su Twitter venerdì mattina intorno alle otto e mezza. La notizia è stata ripresa dai giornali di mezza Europa nel giro di poche ore, ed è stata condivisa in evidenza nelle home page.

A far scoppiare il caso, riportano tutti, il secondo fuorionda trasmesso da Striscia le notizia in cui si sente distintamente l’ormai ex compagno fare commenti inopportuni e avance alle sue colleghe: un susseguirsi di «threesome», «foursome» e «se scopa» ripetuti ossessivamente. Il Guardian, uno dei siti britannici più letti, titola: «La prima ministra italiana Giorgia Meloni si separa dal compagno dopo i suoi commenti sessisti».

Ricorda anche il passato della presidente del Consiglio: «Arrivata al potere in ottobre dopo che il suo partito Fratelli d’Italia ha trionfato alle elezioni, è stata cresciuta da una madre single e si è allontanata dal padre».

Dopo aver incontrato Giambruno in uno studio Mediaset prima di partecipare a uno show, si legge ancora, «gli ha consegnato una banana mangiata a metà, scambiandolo per il suo assistente, prima di salire sul palco. Ha descritto il loro incontro come “amore a prima vista”».

Le Figaro ha portato la storia in Francia: «Giorgia Meloni si separa dal suo compagnon giornalista». E oltre alla descrizione dei fatti si legge nel sommario: «Il capo del governo italiano, Giorgia Meloni, 46 anni» da Giambruno «ha avuto la sua unica figlia, Ginevra, di 7 anni».

La Frankfurter Allgemeine Zeitung indugia sulla parte in cui Meloni ha ammesso che la loro storia era già finita, e specifica che nel post pubblicato questa mattina Meloni «ha ulteriormente confermato quanto si speculava da settimane a Roma: “Le nostre strade si sono separate da tempo, ed è ora di riconoscerlo”».

In Spagna, dove Meloni si è recentemente recata per fare campagna elettorale e dove anni fa ha offerto la versione in spagnolo del suo celebre «Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono una cristiana»» («Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy cristiana»), la notizia è arrivata in contemporanea su due quotidiani online. Il primo è El Paìs, con il titolo «Giorgia Meloni annuncia la rottura con il padre di sua figlia, il presentatore Andrea Giambruno», sottolinea che il compagno della premier «è stato registrato mentre faceva commenti sessisti a una collega di lavoro».

Il secondo è El Mundo, che dal 1992 è di proprietà del gruppo italiano RCS, lo stesso del Corriere della Sera. L’articolo fornisce informazioni sul profilo di Giambruno «con cui non si è sposata». Ma non solo. Meloni «è cresciuta in un matriarcato. E questo forma il carattere. Forse, da qui il suo femminismo estremo».

Nessun quotidiano pone troppa attenzione alle questioni politiche, o al fatto che i video siano stati divulgati su un canale Mediaset, nello specifico Canale 5, mentre Giambruno lavora sempre per la stessa compagnia televisiva, ma su Rete 4. Viene solo ricordato, e nemmeno sempre, che sono le reti della famiglia Berlusconi. Quello che resta per ora è solo la il lato umano della vicenda, al punto che El Mundo la classifica nella sezione Celebrità.

