In un nuovo video mandato in onda da Striscia la notizia su Canale 5, si sente il compagno a margine del suo programma su Rete4 pronunciare frasi imbarazzanti alle colleghe. La premier comunica la rottura su Twitter e avverte: «Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua». Il vicepremier Salvini le manda un abbraccio

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lasciato il suo compagno Andrea Giambruno con un post sui social. Dopo il nuovo fuorionda pubblicato da Striscia la notizia, tra proposte di threesome e «se scopa» alle colleghe, la presidente del Consiglio ha deciso di rompere comunicandolo al web, con un avvertimento: «Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua».

Il post

Giambruno ieri si è detto «terrorizzato», ma non c’era preoccupazione quando si lasciava andare nei fuorionda che continua a pubblicare Striscia la notizia. Le sue frasi dette alle colleghe non tradiscono imbarazzo e si capiscono chiaramente: «Posso toccarmi il pacco mentre ti parlo?», dice Giambruno, e la collega: «Lo stai già facendo». E così la presidente del Consiglio ha deciso di rompere. Ricordando che le ha regalato «la cosa più importante della mia vita, nostra figlia Ginevra».

Il contenuto del secondo video era peggio del primo. Mercoledì il programma di Antonio Ricci ha pubblicato le riflessioni sul palco del programma “Il diario del giorno” del compagno della premier sul «blu Estoril» e il «perché non ti ho conosciuto prima» detto alla collega.

Adesso sono arrivate le avance, che lui a fine registrazione spiega di dire per scherzo. Il tenore però è genuino: «Tu sei fidanzata?», e lei: «Sì, te l’ho già detto stamattina, Andrea». Le domande sono continue: «Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?». Il racconto di cui solo lui può sapere quanta ironia c’è: «Come amore? Lo sai che io e (qui il nome viene omesso, ndr) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome, anche le foursome con (audio bippato)».

Le domande non si fermano: «Tu vuoi entrare a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe? Allora devi darci qualcosa in cambio». E lei: «La mia competenza». Lo scambio continua: «Sì noi facciamo le foursome», replica Giambruno. Sempre lei: «C’è un test attitudinale?». La risposta di Giambruno: «Sì, facciamo le foursome. Tradotto, se scopa».

Qualcuno sembra presagire come andrà a finire: «Se ti registra Striscia poi vedi te...». In quel momento non sembra preoccupato: «Ma che ho detto raga, se ride e si scherza, vedi te, madonna, veniamo dalla pandemia. Manco stessimo parlando dell’agenzia delle entrate».

Non solo lupo

Molti si chiedono quanto la tv della famiglia Berlusconi abbia giocato su questa situazione. Negli audio di Silvio Berlusconi trapelati mentre si stava formando il governo, il defunto leader di Forza Italia raccontava ai suoi deputati: «Mio figlio ha un rapporto di amicizia col suo uomo, che lavora a Mediaset». Meloni due giorni prima aveva dichiarato: «Non sono ricattabile».

Adesso, dopo che il governo ha lavorato sugli extraprofitti delle banche, con la coperta corta per la legge di bilancio, mentre si dibatte sugli sgravi per l’impatrio di calciatori e sono emerse le intenzioni del ministro Gennaro Sangiuliano di tagliare i fondi al cinema, come rivelato da Domani, parallelamente al procedere delle questioni scomode per la famiglia Berlusconi e Forza Italia, i video scomodi di Giambruno arrivano a raffica. Sui giornali si legge che è l’autore, Ricci, che è «incontrollabile».

Ognuno ha il suo retroscena, quello che è un fatto è che ormai hanno invaso il web, e il compagno di Meloni, che ieri invece di andare in onda ha preferito moderare un convegno improrogabile a Pavia, all’assessora accanto a lui ha detto: «Ormai sono terrorizzato da tutto, appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione».

E non è chiaro quale mistificazione ci sia, visto che non sono frasi fraintendibili. Settimane fa dopo gli stupri di Palermo e Caivano Giambruno aveva commentato: «Se tu vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti, certamente. Però se eviti di ubriacarti e perdere i sensi, eviti di incorrere in determinate problematiche, e poi rischi che il lupo lo trovi».

Adesso propone simpaticamente threesome e foursome a donne che devono lavorare con lui. «Non è professionale, è maschilismo e sessismo allo stato puro, è uno schifo incommentabile. E parliamo di uno che ha avuto il coraggio di fare la morale alle donne sui “lupi”. Ma che vergogna. #Giambruno» ha scritto su Twitter Marco Furfaro della segreteria del Pd. Non lo pensa solo lui.

Il vicepremier Matteo Salvini ha mandato a Meloni un abbraccio su Twitter: «Avanti a testa alta».

