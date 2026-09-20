Meloni fa la cattivista con i bambini. Ma i numeri delle classi la smentiscono

La circolare Gelmini già del 2010 aveva introdotto il limite del 30 per cento, ma la distribuzione sul territorio non è omogenea. I non italiani sono solo l’11 per cento del totale, le classi con più del 20 per cento sono al Nord. I problemi a scuola sono altri
La premier Giorgia Meloni ha scelto la platea dei giovani del suo partito durante Fenix, l’evento di Gioventù nazionale, per lanciare il secondo annuncio di settimana, dopo l’esenzione del bollo auto e in mezzo a qualche frecciata alla segretaria del Pd, Elly Schlein. E questa volta la proposta è in pieno stile vannacciano. Non un caso, ma il segno di una pressione crescente che la leader avverte rispetto alla concorrenza di Futuro nazionale. Così rivolgendosi ai ragazzi, ha detto che «se in una