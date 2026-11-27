Al congresso dell’Anm l’unica assente tra le istituzioni è la premier. Il presidente Tango: «Non siamo antagonisti. Riannodare i rapporti»

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Per l’Associazione nazionale magistrati doveva essere il congresso dell’apertura del dialogo tra toghe e governo dopo il referendum sulla giustizia. Ha rischiato di diventare il teatro di uno scontro tutto cercato da Giorgia Meloni. La premier non solo non ha voluto partecipare alla “festa”, ma ha esercitato tutto il suo potere per tentare di farla fallire. In platea al teatro San Carlo di Napoli c’erano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – accolto da un lunghissimo applauso – il m