il deficit resta al 3,1 per cento

I conti pubblici sono un flop. E Meloni attacca Mattarella sulla scuola

Stefano Iannaccone
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22 settembre 2026 • 20:45Aggiornato, 22 settembre 2026 • 21:05

La premier: «Il capo dello Stato da ministro firmava circolari su tetto stranieri a scuola». Minaccia sulla legge elettorale: «Se non passa, a casa». Resta il rebus della manovra

I conti vengono bocciati, l’Italia resta in procedura di infrazione con il deficit al 3,1 per cento e Giorgia Meloni prima si dice «dispiaciuta» e poi tira per la giacca, attaccandolo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul tetto agli stranieri a scuola. Il solito trucco: sollevare un polverone per nascondere la realtà. Anche al prezzo di rischiare lo scontro istituzionale. «Quando il presidente della Repubblica era ministro dell’Istruzione (in un governo Andreotti, ndr) redigeva

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.