I conti pubblici sono un flop. E Meloni attacca Mattarella sulla scuola

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I conti vengono bocciati, l’Italia resta in procedura di infrazione con il deficit al 3,1 per cento e Giorgia Meloni prima si dice «dispiaciuta» e poi tira per la giacca, attaccandolo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul tetto agli stranieri a scuola. Il solito trucco: sollevare un polverone per nascondere la realtà. Anche al prezzo di rischiare lo scontro istituzionale. «Quando il presidente della Repubblica era ministro dell’Istruzione (in un governo Andreotti, ndr) redigeva