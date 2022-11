La presidente del Consiglio ha provato a spiegare come è nato lo scontro sulla Francia nella gestione dei migranti e dell’approdo della nave ong Ocean Viking, dimostrando di non aver parlato con l’Eliseo prima di rilasciare la nota sull’approdo in porto francese che ha provocato la dura reazione di Macron

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha certificato il pasticcio diplomatico all’origine delle attuali tensioni tra Italia e Francia sul tema dello sbarco dei migranti.

Nel corso della conferenza stampa, la premier ha risposto a una serie di domande per spiegare le ragioni della dura risposta francese all’Italia in tema di gestione di migranti e di permesso all’approdo nel porto di Tolone della nave ong con a bordo circa 200 migranti.

Meloni ha detto di aver «trovato toni molto forti per la questione in sé», riferendosi alla reazione francese alla nota di palazzo Chigi dell’8 novembre in cui si esprimeva apprezzamento «per la decisione della Francia di condividere la responsabilità dell'emergenza migratoria». Da allora è stato un crescendo in negativo dello stato dei rapporti tra Italia e Francia.

Meloni ha detto che «Io semplicemente facevo un gesto distensivo, ho ringraziato per il gesto di solidarietà, che loro hanno interpretato non so come, o è cambiata la posizione del governo francese».



Che cosa è successo?

A creare il pasticcio diplomatico sembra essere stato un misto di ingenuità nella gestione dei rapporti diplomatici e di gestione poco attenta della comunicazione istituzionale. O, come le definisce Meloni: «Incomprensioni».

Va ripercorsa la cronologia dei fatti di martedì 8 novembre, mentre la Ocean Viking è in direzione della costa italiana ma non ha il permesso di attraccare..

Alle 15.30, l’Ansa di Parigi batte un’agenzia in cui si legge che la Francia «si prepara ad aprire il porto di Marsiglia alla nave Ocean Viking, o nella notte fra mercoledì e giovedì o nella giornata di giovedì. Dipenderà da quando lascerà il sud del Mediterraneo». A dirlo all’agenzia italiana è «una fonte del ministero dell'Interno francese».

Nessuna conferma ufficiale, quindi, ma è una fonte legata al ministero dell’Interno a rivelare questa notizia.

Appena un’ora dopo, alle 16.30, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini pubblica un post su Facebook che dice «Ocean Viking, la Francia aprirà porto. Bene così! L'aria è cambiata», interpretando politicamente l’indiscrezione. Tradotto: la Francia ha accettato la linea italiana del no agli sbarchi e si sta assumendo la responsabilità di una delle navi, quindi una soluzione alternativa allo sbarco in Italia sarebbe possibile.

Seguono circa otto ore di silenzio, in cui dall’Eliseo non arrivano conferme ufficiali ma nemmeno smentite all’anticipazione di Ansa.

Meloni ha confermato in conferenza stampa di aver aspettato appunto otto ore e poi di aver rilasciato una nota di palazzo Chigi solo sulla base del lancio dell’Ansa ma senza aver preso contatti per le vie diplomatiche o ufficiali e senza aver sentito la stessa nave ong per avere conferma che la Francia avesse offerto il porto.

«La Francia aveva dichiarato o voi - ha detto rivolta ai giornalisti - avete scritto, che il ministero degli interni francese avrebbe accolto l'Ocean Viking, addirittura dichiarava che non avrebbero fatto una selezione come invece accadeva in Italia, e la notizia non è stata smentita per circa otto ore e dopo otto ore ho ringraziato per il gesto di solidarietà».

Alle 21 dell’8 novembre, infatti, la nota di Meloni dice che «Esprimiamo il nostro sentito apprezzamento per la decisione della Francia di condividere la responsabilità dell'emergenza migratoria, fino ad oggi rimasta sulle spalle dell'Italia e di pochi altri stati del Mediterraneo, aprendo i porti alla nave Ocean Viking», «l'emergenza immigrazione è un tema europeo e come tale deve essere affrontato, nel pieno rispetto dei diritti umani e del principio di legalità».

La nota ha provocato la durissima reazione ufficiale del governo francese che, attraverso la France press, ha fatto sapere di condannare il comportamento dell’Italia sui migranti, giudicandolo «inaccettabile».

L’errore di Meloni

Il boomerang della nota si spiega in termini politici. Meloni voleva politicizzare la questione, esattamente come fatto da Salvini nel pomeriggio, mostrando che il governo italiano stava dettando la linea nella gestione dei migranti.

Invece, la questione avrebbe dovuto venire gestita con delicatezza per non provocare la reazione del governo di Emmanuel Macron.

Reazione che è arrivata subito, perchè Macron non poteva rischiare di passare per complice della politica migratoria italiana e dunque in antagonismo con la linea dell’Unione europea.

