Meloni, la guerra e quel comiziaccio per eccitare le truppe

true false

L’intervento della premier in Parlamento richiama l’apologo dello scorpione e della rana. Ha invitato le opposizioni a una qualche forma di intesa di fronte alla guerra nel Golfo ma poi, nel pomeriggio, ha rovesciato il tavolo, accusando la sinistra di incoerenza di fronte agli interventi guidati dagli americani in vari teatri

L’intervento di Giorgia Meloni in Parlamento richiama l’apologo dello scorpione e della rana. Lo scorpione chiede di attraversare il fiume sulla schiena della rana e le assicura che non la pungerà perché altrimenti annegherebbero tutti e due; ma a metà del guado pianta il suo pungiglione sulla rana perché, dice lo scorpione, «non potevo resistere, questa è la mia natura». Allo stesso modo Meloni ha invitato le opposizioni a una qualche forma di intesa di fronte alla guerra nel Golfo ma poi, nel