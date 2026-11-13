Meloni ha voluto il patto sui migranti, ma non lo rispetta

La Commissione europea conferma che l’Italia continua a ostacolare i trasferimenti da altri paesi Ue di richiedenti asilo di propria competenza. Il governo rischia di perdere quella solidarietà europea che reclama da anni. Insomma, il vittimismo può essere una strategia politica efficace, ma non cancella le responsabilità concrete
Prima il governo ha celebrato il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo come un successo, adesso ne ostacola l’applicazione. La nuova valutazione della Commissione europea sull’attuazione del Patto, pubblicata il 6 novembre, rende palese la contraddizione dell’esecutivo di Giorgia Meloni. La normativa, applicabile dal 12 giugno 2026, prevede un meccanismo di solidarietà a favore degli Stati sottoposti a pressione migratoria, come l’Italia. Proprio quella solidarietà che Meloni reclama da