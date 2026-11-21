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Sconcerto e profondo rispetto, unanimi e trasversali. La morte di Gianni De Gennaro ha scosso il mondo politico, e non solo, a partire dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha telefonato al fratello di Gianni, Andrea, comandante generale della Guardia di finanza, per esprimere il proprio cordoglio. L'ex capo della Polizia, 78 anni, si è tolto la vita nella sua casa di campagna in provincia di Grosseto: era indagato per depistaggio nell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio. Il cordoglio «