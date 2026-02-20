promesse e realtà

Il tradimento di Meloni sugli asili nido, così si frena lo sviluppo del paese

Mila Spicola
20 febbraio 2026 • 07:00

Se l’obiettivo della premier era sostenere la natalità e ridurre le disuguaglianze, i numeri raccontano un’altra traiettoria. La natalità e lo sviluppo connesso agli investimenti educativi per l’infanzia, non si sostengono con annunci o rimodulazioni contabili, ma con infrastrutture reali

Palermo offre quest’anno 7,7 posti nido ogni 100 bambini sotto i tre anni, secondo i documenti amministrativi comunali. Nel 2018 Giorgia Meloni, su Avvenire, prometteva nidi gratuiti per tutti, un «reddito bimbo» da 400 euro al mese e congedi parentali all’80 per cento fino ai sei anni: un cambio di paradigma apprezzabile, non bonus episodici ma un’infrastruttura stabile per famiglie e lavoro femminile. Dopo tre anni di legislatura, è legittimo chiedersi cosa resti di quella promessa. Il 2 febbr

Laureata in Architettura e già ricercatrice precaria in Storia dell’Architettura alla Sapienza di Roma, è specialista in Restauro dei Monumenti ed esperta di Conservazione e Valorizzazione dei Beni culturali. Nel luglio 2007 sceglie di entrare nella scuola pubblica come docente di ruolo in una scuola media di periferia a Palermo. Oggi è funzionaria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Autrice del saggio La scuola s’è rotta (Einaudi, 2010), dal 2010 collabora con L’Unità ed è stata curatrice del blog “La ricreazione non aspetta”. Ha svolto attività di consulenza tecnica per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contribuendo in particolare alle politiche educative di genere, al Piano Nazionale Scuola Digitale e alla riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti. È stata dirigente nazionale del Partito Democratico fino al 2018, oggi militante. Attivista nei movimenti femministi e studiosa di politiche scolastiche e di genere, concentra la propria ricerca sui nessi tra educazione, giustizia sociale e pari opportunità.