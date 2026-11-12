Per Meloni l’Ucraina non è più un problema: la lite con la Lega è rinviata a dopo le elezioni

Dopo aver incassato il via libera al tredicesimo pacchetto di aiuti, la premier vuole togliere il tema dalla campagna elettorale. Anche per questo spinge perché sia l’Unione europea a negoziare. Così potrà evitare di esporsi direttamente, irritando Salvini

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Il problema è archiviato, almeno per ora e per i mesi a venire. Dopo giorni di grande tensione all’interno del governo, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il tredicesimo decreto per inviare aiuti all’Ucraina. Ma le tempistiche che hanno portato verso la soluzione finale dicono molto. L’ultimo pacchetto di aiuti prima di quello appena licenziato era stato firmato a novembre del 2025. Mai dall’inizio del conflitto russo-ucraino, nel 2022, erano passati così tanti mesi tra un