Una città bloccata all’ombra del Ponte, si vota nel grande cantiere di Messina

Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 la città sceglie il suo sindaco. A sfidarsi l’uscente, Federico Basile, il cui nume tutelare è Cateno De Luca. E il candidato del centrodestra Marcello Scurria. Guido Signorino, professore di Economia applicata all’università, già vicesindaco con la giunta Accorinti: «Da almeno 25 anni il dibattito su un’opera impossibile ha bloccato la città, sacrificata e messa sulla graticola. L’equazione sviluppo uguale Ponte ha fermato qualunque progetto strategico»

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Messina: camion, cantieri e Caravaggio. Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio, candidato il sindaco uscente Federico Basile: si è dimesso perché non aveva più l’appoggio del Consiglio. Suo nume tutelare, Cateno De Luca, oggi primo cittadino di Taormina, fino al 2023 della stessa Messina, prossimo candidato alla Regione. Probabile slogan: «Sindaco di Sicilia». Frase più frequente: «Federico lo sa». De Luca ha fondato Sud chiama Nord e un gruppo musicale di cui è frontman: I Peter Pan. È sceso