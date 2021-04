«Non possiamo permettere che cali il silenzio su una strage orrenda come quella del 21 aprile, che si sarebbe potuta evitare se qualcuno avesse risposto alle richieste d'aiuto dei naufraghi» dichiarano in una nota congiunta il senatore Sandro Ruotolo, del gruppo Misto, e il deputato Erasmo Palazzotto di LeU. Hanno depositato un’interrogazione all’indirizzo del governo per fare chiarezza sul naufragio che ha portato alla morte di 130 migranti, ma soprattutto per chiedere di «ripristinare, con l'Europa, un dispositivo navale di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale sul modello della missione Mare Nostrum», la missione italiana abbandonata nel 2014, anno da cui le Ong denunciano il netto peggioramento delle condizioni di salvataggio dei migranti.

Fare chiarezza

Dopo l’ultima strage in mare, Frontex, l’agenzia europea per le frontiere, ha detto di aver avvertito Italia, Libia e Malta; la Guardia costiera Italiana ha dichiarato di non essere intervenuta perché aveva preso in carico il salvataggio la Libia. Queste spiegazioni per la mancanza dei soccorsi, ha detto Gino Strada, fondatore di Emergency, «sono tutte scuse, la realtà dei fatti è che c’erano persone in difficoltà e in diretto pericolo».

Palazzotto, intervenuto a ridosso dell’evento, aveva da subito ritenuto impossibile che per un giorno intero nessuno si fosse mosso per prestare aiuto ai naufraghi: «Deve essere fatta piena chiarezza su cosa è successo nelle 24 ore precedenti la tragedia, su chi ha rifiutato il soccorso, sulle eventuali responsabilità della guardia costiera libica, alla quale corrispondiamo copiosi finanziamenti» commenta adesso insieme a Ruotolo. Il testo è stato sottoscritto da deputati e senatori del M5S e del Pd, di LeU, delle Autonomie e del gruppo Misto, e chiede di individuare le responsabilità di quanto accaduto.

In tutto 20 senatori e 17 deputati. Tra i senatori compaiono la presidente del gruppo misto, Loredana De Petris, il comandante Gregrorio De Falco, e l’ex presidente del Senato, Pietro Grasso. Alla Camera insieme a Palazzotto, Rossella Muroni di Facciamo Eco, ex presidente di Legambiente, l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, del Pd, il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e l’ex presidente del Pd, Matteo Orfini.

Leggi anche:

- Strada: «Nessuno ha aiutato i migranti. Draghi sa bene cosa succede in Libia»

- Palazzotto (LeU): «Migranti lasciati morire per non farli arrivare in Italia»

© Riproduzione riservata