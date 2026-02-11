Migranti, sì al blocco navale. La faccia cattiva di Meloni

Il governo ha approvato il ddl di 17 articoli per rilanciare la propaganda sull’immigrazione. Limiti ai ricongiungimenti e norme sui Cpr. In quello di Bari è morto un 25enne

true false

Mercoledì mattina il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha stretto la mano al generale libico della Cireneaica Khalifa Haftar. Nel pomeriggio l’Italia ha proseguito spedita la strada verso uno stato di eccezione. Di fatto, la collaborazione con le autorità libiche, e non solo, i cui apparati sono accusati di crimini di guerra, sono fondamentali per quel disegno creato dal governo italiano e dall’Europa per svuotare il diritto di asilo. Dopo il via libera martedì dell’Eurocamera sui paesi di