Il team di Medici Senza Frontiere (Msf) a bordo della Geo Barents ha salvato questa notte 190 persone, tra cui almeno dodici minori non accompagnati, e adesso saranno costretti ad altri due giorni e mezzo di viaggio prima di raggiungere un porto sicuro: il governo ha deciso di assegnare loro come destinazione Bari.

Come riferisce l’organizzazione in un tweet, l’intervento è avvenuto in seguito alla segnalazione di Alarm Phone. Il soccorso è stato effettuato dopo che la barca su cui viaggiavano è stata stabilizzata dal personale della nave umanitaria Louise Michel, ha distribuito i giubbotti di salvataggio.

Le città di centrosinistra

Continua così, a parte l’unica assegnazione al porto di La Spezia a gennaio, la decisione di mandare i migranti salvati nel mediterraneo in città rette dal centrosinistra. In questo caso il sindaco è Antonio Decaro, presidente dell’Anci, l’associazione dei comuni italiani.

© Riproduzione riservata