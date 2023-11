È stato annunciato come un accordo di portata storica. Ma è l’ennesima soluzione emergenziale che il governo guidato da Giorgia Meloni prova ad attuare per gestire i flussi migratori, vista l’ultima estate record di arrivi sulle coste italiane. La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha firmato con il suo omologo albanese, Edi Rama, un protocollo d’intesa sulla gestione dei flussi migratori. Il documento si pone tre obiettivi: contrastare il traffico illegale; prevenire i flussi irregolari e accogliere chi ha diritto alla protezione internazionale. Per fare questo l’Italia deporterà i migranti in due centri per il rimpatrio che sorgeranno in Albania. Ospiteranno fino a 3mila migranti irregolari, per un totale di 39mila persone l’anno.

Contropartite

L’Albania ha accettato ciò che il presidente autoritario tunisino Kais Saied non ha voluto concedere all’Italia e all’Unione europea: ovvero una parte della gestione dei flussi migratori italiani. Non è ancora chiaro se c’è una contropartita economica di qualche tipo, di sicuro il premier Edi Rama si sta giocando tutte le sue carte per accelerare l’adesione del suo paese nell’Unione europea. I tempi burocratici per il paese delle Aquile sono diventati biblici: nel 2009 è stata presentata la domanda di adesione, nel 2014 l’Albania ha ottenuto lo status di paese candidato, ma solo nel 2022 si è tenuta la prima conferenza intergovernativa per discuterne. Ancora lungo il lavoro che Tirana deve fare per rispettare gli standard legislativi dell’Ue, primi fra tutti quelli sulla lotta alla corruzione. Ma ora, Rama, può contare sull’endorsement della premier Meloni e nel caso in cui l’intesa firmata a Palazzo Chigi sia replicata altrove, anche di altri stati europei.

