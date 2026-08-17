l’analisi

Lo scontro Italia-Germania sui migranti, la “compensazione” non c’è

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista
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17 agosto 2026 • 20:38

Il governo vuole “compensare” i dublinanti che la Germania chiede di trasferire in Italia con i migranti soccorsi dalle ong tedesche. Il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo disciplina forme di solidarietà tra Stati, ma questa compensazione non è tra quelle previste

Il governo ha trovato un modo creativo per sottrarsi alla ripresa in carico dei migranti che la Germania vuole trasferire in Italia, i cosiddetti dublinanti: presentare il soccorso in mare come una specie di partita doppia. Berlino ci manda i richiedenti asilo di cui siamo responsabili? Allora dovrebbe riprendersi quelli che le ong tedesche hanno salvato nel Mediterraneo e sbarcato nei porti italiani. Perciò il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha evocato una «compensazione» e Antonio Taja

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

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