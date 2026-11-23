La ministra per la Disabilità Locatelli ha messo sul piatto quasi 60mila euro per scoprire quali siano state le ricadute di ExpoAid 2026. Proprio l’evento spot voluto dalla leghista

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Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

A legislatura ormai agli sgoccioli, il ministero per le Disabilità, guidato dalla leghista Alessandra Locatelli, mette sul piatto quasi 60mila euro per scoprire quali siano state le ricadute di ExpoAid 2026. Proprio l'evento bandiera della ministra leghista, organizzato a Rimini dal 25 al 27 giugno e più volte rivendicato come fiore all'occhiello della sua attività di governo. A stabilirlo è una determina del dipartimento per le Disabilità che affida direttamente alla Fondazione Emanuela Zancan