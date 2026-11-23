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Era stato chiamato per spingere sull’innovazione e ha fatto le valigie dopo nemmeno sette mesi. Maurizio Fatarella (nella foto) ha infatti lasciato il ruolo di direttore generale dell’Istituto poligrafico Zecca dello Stato (Ipzs) nelle scorse settimane. La società pubblica, oggi guidata da Michele Sciscioli, aveva voluto il dirigente che aveva lavorato bene a PagoPa, durante la precedente governance (prima dell’acquisizione da parte di Ipzs e Poste italiane). Fatarella era considerato il profilo