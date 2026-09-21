Missing in action, Petrecca finito ai margini della Rai

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Paolo Petrecca è M.I.A., missing in action. Del fantasista di Rainews e Raisport si sono perse le tracce dopo le sue dimissioni datate 20 febbraio a valle della disastrosa telecronaca della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, quando aveva finalmente ceduto alle pressioni facendo un passo indietro, accompagnato da una polemica citazione del passo del Vangelo di Matteo in cui Gesù anticipa il tradimento di Giuda, postata come storia sul suo profilo Instagram. Da allor