Trasporti bloccati: slitta l’evento-spot del Mit di Salvini

Dopo l'articolo di Domani, che ha fatto scattare due interrogazioni di Pd e 5 Stelle alla Camera, il ministero sta valutando di posticipare l’evento previsto inizialmente a Milano dal 13 al 15 novembre
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Il Sanremo del ministero dei Trasporti dovrà aspettare. Il MitExpo, l’evento ideato per promuovere l’operato di Matteo Salvini, in programma per il 13 e il 15 novembre, a Milano, dovrebbe essere rimandato a inizio 2027. «Siamo in attesa», trapela da fonti della Ram, società in house del Mit. Dopo l’articolo di Domani sono state presentate due interrogazioni (di Pd e 5 Stelle), sollevando dubbi su conflitti d’interesse per la presenza di sponsor. Il rinvio non interessa solo queste realtà. Tra gl