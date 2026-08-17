Monasteri e chiostri, Valditara sceglie un incandidabile

L’ex sindaco di Castellammare di Stabia Cimmino è stato nominato a capo dell’ente istituito religioso ed educativo Ss Trinità di Vico Equense. Era stato dichiarato incandidabile dopo lo scioglimento per camorra del Comune. Silurato il neo-vanacciano di Capua

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Nomine agostane in casa Lega. Il ministro dell'Istruzione e del merito, il leghista Giuseppe Valditara, sceglie l'ex sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, come commissario straordinario dell’ente istituito religioso ed educativo Ss Trinità di Vico Equense. La nomina ha anche il sapore di una resa dei conti con i vannacciani: Cimmino, passato alla Lega dopo l'esperienza in Forza Italia (per cui è stato responsabile degli enti locali), prende il posto di Catello di Capua, appena div