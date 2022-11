Alla Camera sono state votate le mozioni presentate da maggioranza e opposizione sul conflitto ucraino. Alla fine sono state approvate soltanto quella di maggioranza, a prima firma Giulio Tremonti, che chiede di proseguire il sostegno militare fino a fine 2023, quella del Pd, pronto a sostenere l’Ucraina «pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie» e quella del terzo polo, pronto a sostenere senza esitazioni anche gli aiuti militari. Bocciati i testi di M5s e Alleanza Verdi sinistra italiana, penalizzate anche dal gioco dei voti incrociati della minoranza e dal parere contrario del governo.

Il testo dei grillini subisce poi lo scollamento tra il testo scritto e l’intervento del presidente Giuseppe Conte: l’ex premier interviene duramente contro le armi, ma il suo intervento è molto più aggressivo di quanto non preveda la mozione presentata dai Cinque stelle, che del sostegno militare fa menzione soltanto nella richiesta di maggiore coinvolgimento del parlamento.

Le parole di Conte

«Dopo nove mesi» di conflitto, l'invio delle armi a Kiev «non può essere più la soluzione. Sul piano delle armi si è parlato e agito anche troppo, di diplomazia e negoziato di pace ad oggi non vediamo nessuna traccia» dice Conte, che accusa il governo di avere «orecchie ben pronte per raccolgiere le istanze delle potenti lobby delle armi».

L’ex premier ha citato anche la manifestazione pacifista del 5 novembre e rilancia la proposta della conferenza di pace che il M5s difende già da settimane. «Pretendiamo un passaggio nelle aule parlamentari» ha aggiunto Conte. «Se il governo vuole continuare a perorare questa linea guerrafondaia, armi a oltranza e zero negoziati, venga in Aula a dirlo, a metterci la faccia non davanti al M5s ma davanti agli italiani e a far votare il parlamento».

Le altre posizioni

Ancora più netto, stavolta in maniera coerente con il testo presentato in cui si chiedeva la sospensione delle forniture, il segretario di Si Nicola Fratoianni: «La retorica delle armi fino alla conquista della pace è retorica oltre ad essere infondata. Occorre oggi un cambio di passo, sul terreno della narrazione. Avete cercato gli amici e le amiche di Putin tra i pacifisti. Ma gli amici di Putin stanno tra le file della destra italiana, inutile cercarli altrove» ha detto. Le affinità delle posizioni sue e di Conte si sono poi riflesse in una serie di voti a favore vicendevoli sulle due mozioni.

Il presidente di Italia viva Ettore Rosato ha chiesto al governo di «rivedere la posizione» sulle mozioni circa il conflitto in Ucraina, appellandosi perché l'esecutivo dia parere favorevole al documento di Iv-Azione e a quello del Pd. «Dobbiamo essere consapevoli che smettere di inviare armi all'Ucraina non fa finire la guerra, fa finire l'Ucraina» ha aggiunto. Dopo l’intervento di Conte, sottolineando l’incoerenza delle posizioni, Rosato ha spiegato che «le parole dette dal collega Conte sono molto più chiare di quelle scritte, quindi voteremo di conseguenza».

Uno sviluppo che ha complicato gli accordi tra i partiti di minoranza per i voti sui testi degli altri. Alla fine, il Pd si è astenuto sulla mozione del Movimento, mentre il terzo polo ha votato contro. La mozione di Azione-Iv è stata votata per parti: astensione da parte di Pd e centrodestra, contrari Avs e M5s sul capoverso che riguardava il sostegno militarne, che è stato quindi respinto. Anche il Pd ha chiesto di votare il suo testo per parti: sulle parti condivisibili anche dagli altri partiti è arrivato il voto favorevole pure dal Movimento, che invece ha votato contro la parte che prevedeva il sostegno «mediante tutte le forme di assistenza necessarie».

Il nuovo testo del governo

Intanto, il governo va verso l’approvazione, probabilmente già in settimana di un decreto ad hoc per la prosecuzione del sostegno militare. Ritirato invece l’emendamento della maggioranza al decreto Calabria, all’esame del Senato, che avrebbe prolungato l’autorizzazione per le forniture a fine 2023, dopo le proteste dell’opposizione, contraria a liquidare un argomento del genere senza un dibattito politico sull’argomento.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto si è detto pronto a riferire in parlamento sulla questione. I tempi sono stretti: il decreto andrebbe convertito prima di fine anno, altrimento scadrebbe la copertura legale per la fornitura di armi a Kiev.

© Riproduzione riservata