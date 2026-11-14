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La Nato organizza la super esercitazione contro le minacce della guerra ibrida, ma il governo non ci va

Giunio Panarelli
14 novembre 2026 • 06:00
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Un’esercitazione Nato in Lettonia contro le minacce ibride alla quale l’Italia non ha partecipato. Eppure nel periodo più buio degli attacchi hacker, molti esperti ritengono che quell’evento potesse servire a sperimentare azioni poi da mettere in campo nella realtà. Da palazzo Chigi rassicurano che solo questa volta è stato preferito essere presenti solo come osservatori. Motivo? Su questo nessuna risposta. Ma da quanto risulta a Domani si tratta di motivi logistici

Tra il 12 e il 14 ottobre la capitale lettone Riga ha ospitato un’esercitazione Nato per «potenziare la capacità di contrastare le minacce ibride e le operazioni di influenza informativa ostili nei paesi parte dell’alleanza». Un’ottima notizia in questi tempi di allarmi bomba nelle scuole e frigoriferi hackerati. Peccato però che l’Italia non abbia partecipato se non come osservatrice. Secondo quanto risulta a Domani, il nostro governo è stato invitato a prendere parte all’esercitazione SYNESIS

Giunio Panarelli
Giunio Panarelli
Giunio Panarelli

Giornalista professionista e autore. Ha scritto due romanzi sulla sua generazione "La Notte degli indicibili" (Edizioni Montag, 2018) e "Fore de capu" (Edizioni Montag, 2023)