La Nato organizza la super esercitazione contro le minacce della guerra ibrida, ma il governo non ci va

Un’esercitazione Nato in Lettonia contro le minacce ibride alla quale l’Italia non ha partecipato. Eppure nel periodo più buio degli attacchi hacker, molti esperti ritengono che quell’evento potesse servire a sperimentare azioni poi da mettere in campo nella realtà. Da palazzo Chigi rassicurano che solo questa volta è stato preferito essere presenti solo come osservatori. Motivo? Su questo nessuna risposta. Ma da quanto risulta a Domani si tratta di motivi logistici

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Tra il 12 e il 14 ottobre la capitale lettone Riga ha ospitato un’esercitazione Nato per «potenziare la capacità di contrastare le minacce ibride e le operazioni di influenza informativa ostili nei paesi parte dell’alleanza». Un’ottima notizia in questi tempi di allarmi bomba nelle scuole e frigoriferi hackerati. Peccato però che l’Italia non abbia partecipato se non come osservatrice. Secondo quanto risulta a Domani, il nostro governo è stato invitato a prendere parte all’esercitazione SYNESIS